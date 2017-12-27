Ремонт дизельных форсунок для авто

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Фото с сайта www.em-grand.ru

Несмотря на достаточно недешевые новые компоненты системы питания дизелей, все преимущества легковых авто с этим типом моторов затмевают минусы дороговизны. Форсунки чаще всего можно отремонтировать. Всегда можно читать подробно об услугах компании Ремонт Форсунок. Здесь работают с любым брендом. Профессионалы с большим опытом, массой знаний, умений способны справиться с любыми, даже самыми непростыми задачами, поставленными перед ними. Всегда по вопросам можно обратиться к профессионалам, заказав обратный звонок. Вы сами можете позвонить по телефону, указанному на сайте, чтобы получить компетентные ответы на все волнующие вас вопросы касаемо ремонта дизельных форсунок. Вы получите гарантию на выполненные работы. Специалисты относятся к своей работе ответственно. Они выполняют поставленные задачи в сжатые сроки, без задержек, на высоком уровне качества. Результат - безупречный. Вы сможете убедиться в этом сами, доверив ремонт специалистам компании.

Производители автомобильных дизелей советуют проводить замену форсунок через каждые сто, максимум сто пятьдесят тысяч километров пробега. Но бывает, что к этому сроку узел системы питания уже становится совсем непригодным для продолжения его эксплуатации.

Бывает, что форсунка еще функционирует на протяжении пятидесяти тысяч километров уже свыше отмеренного изготовителем срока. Но никто не может гарантировать вам, что качество распыления топлива будет достойным. Поэтому через некоторое время вполне возможно, что вас оштрафуют за слишком высокую дымность выхлопа.

Основные причины проблем в функционировании форсунки - износ и засорение. Также в список следует добавить коррозию, которая появляется из-за неотсепарированной воды, а также из-за повышенного содержания серы в топливе.

Благодаря использованию диагностического современного оборудования, становится возможным проверить, каково состояние приборов впрыска, также это позволяет определить точно неисправность. В распоряжении дизелистов-профессионалов подобное оборудование всегда в наличии. Перед тем, как начинать тестирование, профессионалы проверяют, нет ли в наличии повреждений механического характера. Важно, чтобы кромки отверстия распылителя были острые.

Основной испытательный тестер - ручной плунжерный насос, в котором есть присоединительный штуцер. А еще - манометр. Он измеряет давление впрыска.

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