Автомобильные аккумуляторы

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Фото с сайта cdn.vehicleservicepros.com

Для того, чтобы привести в движение мотор автомобиля, невозможно обойтись без аккумулятора. Первая аккумуляторная компания 1AK-M.ru предлагает огромный выбор аккумуляторов для автомобилей по доступным, демократичным ценам. Ассортимент очень большой. Даже самые привередливые заказчики выберут что-то подходящее. Достаточно перейти на сайт. Здесь вы сможете выбрать необходимую модель автомобиля и под конкретные параметры аккумуляторной батареи подобрать необходимую АКБ. Для вас - обширный каталог.

Самые важные показатели АКБ

1. Емкость. Она выражается в Ампер-часах. Показатель того, насколько аккумулятор может обеспечивать ток в течение того или иного времени.

2. Пусковая мощность - показатель по максимальной мощности на выходе, выдаваемой аккумулятором за тридцать секунд при температурных показателях в минус восемнадцать градусов.

3. Резервная мощность - показатель интервала времени, выраженного в минутах. Это показатель, в течение которого АКБ дает ток в двадцать пять Ампер.

Почему стоит выбирать АКБ в компании 1AK-M.ru

Первая аккумуляторная компания - одна из ведущих фирм на рынке автоаккумуляторов. Здесь предлагают высококачественные модели от известных производителей. Они соответствуют требованиям по качеству и экологии, надежности, а также продолжительности эксплуатации.

Компания тщательно подходит к выбору поставщиков автоаккумуляторов. Для вас - выгодная ценовая политика. Ассортимент АКБ достаточно большой. В случае необходимости вы можете обменять старый аккумулятор на новый. Для вас - экспертная профессиональная помощь в выборе. Первая аккумуляторная компания - это надежность и большой опыт. Здесь предоставляют покупателям максимально качественный продукт, соблюдая соотношение высокой надежности и приемлемой стоимости.

Основные меры безопасности при запуске от внешнего источника

1. Нельзя курить, когда вы запускаете двигатель от внешнего источника.

2. Необходимо тщательно заправить всю одежду, которая свободно расположена. Обязательно снимите украшения из металла. Это касается всех предметов.

3. Важно быть уверенным в том, что авто не будут контактировать друг с другом.

4. Нельзя самостоятельно трогать автокузов.

5. Необходимо выключить все перед тем, как приступать к отсоединению кабеля.

Существует опасность возгорания кислорода и водорода, которые выделяются во время зарядки. Это следует помнить.

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