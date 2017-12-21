Компаундирование - особенности использования компаундера

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Для переработки полимеров часто необходима тщательная предварительная подготовка. Речь идет о гранулировании, а также компаундировании. Благодаря компаундеру, становится возможным обеспечить подготовленные гранулы необходимыми добавками. Благодаря этому сырье приобретает важные неотъемлемые характеристики. Весьма востребована и важна такая линия компаундирования - ТСА-КМ.

Нефтепродукты активно смешиваются с различными составляющими в определенных пропорциях. Комплексы ТСА-КМ позволяют производить различные виды топлива - смесевые и стойкие мазутные. В список следует добавить и дизельное топливо.

Из явных отличий процесса стоит выделить то, что для того, чтобы компаундирование было непрерывным, используют самые разные виды качественного оборудования. В основном это одно- или двухшнековые модели. Для осуществления процесса необходимо, чтобы показатели скорости вращения шнеков были существенны. Поэтому для применения компаундирования предпочтительнее двухшнековые модели, если необходимо использовать компаундирование термопластичных полимеров.

Из явных преимуществ подобной линии стоит выделить то, что становится возможным производить смешение высокого качества - присадок, легких составляющих с мазутным топливом. При этом наблюдается существенная экономия касаемо легкого топлива, а также присадок. Теперь конечный продукт будет с улучшенными показателями. Становится возможным смешивать с водой топливо - мазутное.

Становится возможным добиться точных, заданных в определенном порядке смешений, не выходя за определенные пределы, за рамки. Гарантированно получается стабильный качественный продукт, которые не расслаивается.

Также в список достоинств стоит добавить низкую энергоемкость и незначительные характеристики касаемо массы габаритов. Здесь наблюдается полная безынерционность. Возможна полная автоматизация. Благодаря технологии, становится возможным утилизировать подтоварные воды НПЗ, вводя в мазутные топлива.

Компания Русские Энергетические Технологии обеспечивает поставку подобного оборудования высокого качества по доступным ценам.

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