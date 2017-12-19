Перевозка тяжеловесных грузов - GARGO-BLG

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Фото с сайта www.b-tk.ru

Услуги грузоперевозок достаточно актуальны и востребованы. Если вас интересует транспортировка тяжеловесных грузов, то всегда можно обратиться к профессионалам компании CARGO-BLG. Заглянув в источник, вы сможете более подробно ознакомиться с услугами компании.

Для того, чтобы перевезти спецтехнику из Владивостока или Уссурийска, а, может быть, Находки, воспользуйтесь услугами надежного и качественного трала. Теперь появляется возможность переправить в пункт назначения грузовики и погрузчики, экскаваторы и бульдозеры, а также другую негабаритную технику. Для того, чтобы осуществить поставленные задачи, профессионалы используют низкорамник. Цены на услуги компании достаточно доступны.

Перевезти спецтехнику и негабаритные грузы достаточно непросто. Здесь необходим особый подход. Большой вес, нестандартные габариты - все это создает дополнительные проблемы. Компания осуществляет доставку спецтехники оперативно и надежно, максимально безопасно. Даже с самыми сложными задачами профессионалы справляются на отлично. Благодаря огромному автопарку, удается добиться высокой скорости прибытия в пункт выгрузки.

Для перевозки специальной техники здесь используют надежный трайлер - автомобиль, к тягачу которого прицеплена низкорамная платформа, благодаря которой становится возможным без проблем осуществить доставку нестандартного оборудования. Подобное транспортное средство отличается высокими показателями грузоподъемности. Машина оснащена специальными низкопрофильными колесами, благодаря которым минимизируется высота транспортного средства. Здесь нет бортов по бокам.

Благодаря надежному креплению к тралу цепями или тросами, ремнями, гарантируется безопасная доставка. Здесь работают настоящие профессионалы. Это гарантирует оперативную и качественную, надежную доставку. Если вы желаете отправить технику, то позвоните специалистам по телефонам, которые есть на сайте. Задача будет решена на высоком уровне качества.

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