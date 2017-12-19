Новости ЧТПЗ - победа в конкурсе лучших практик

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Фото: cloudmail.ru

Достаточно актуальна на сегодняшний день проблема повышения уровня качества образования в России. Для системы образования это важный вопрос. То же касается и сферы производства, государства в целом. Группа ЧТПЗ представила на конкурсе лучших практик в 2017 году свой уникальный проект по новому виду образования. Речь идет о дуальной системе обучения, благодаря которой становится возможным в оперативные сроки подготовить профессиональных специалистов. Известная Группа ЧТПЗ стала обладателем достойной награды. На сайте https://www.gazeta.ru/business/news/2017/12/07/n_1 можно более подробно узнать об этом событии.

В течение шести лет Группа ЧТПЗ занималась уникальным проектом, в котором главной темой было дуальное образование. Используя эффективную программу, здесь обучали достойные рабочие кадры. Дуальное обучение заключается в том, что теория проходит на базе образовательной организации. Что касается практической части подготовки, то она осуществляется прямо на рабочих местах. Подобный метод обучения специалистов стал лидером. Теперь появляются реальные возможности для качественной подготовки сотрудников.

С проектом досконально ознакомились президенты России и Казахстана. В виртуальном режиме была наглядно продемонстрирована вся "начинка" центра образовательного направления. Все увидели современные аудитории и кабинеты, надежное оборудование, лаборатории.

Группа ЧТПЗ и Национальное агентство, занимающееся развитием квалификаций, - достойные партнеры. Они сотрудничают достаточно плодотворно, заключив в 2017 году соглашение.

Группа ЧТПЗ активно внедряет проект дуального образования в реальность. Этот метод обучения имеет все шансы на то, чтобы лидировать в течение долгого времени. Для современного общества подобный проект очень важен. Он поможет решить задачи касаемо эффективной подготовки специалистов. Многих заинтересует подобная система обучения достойных кадров для рабочих мест. Это - достойный выбор всех, кто хочет добиться процветания своего бизнеса. Если в компании будут работать профессионалы, то она обречена на успех в любых начинаниях.

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