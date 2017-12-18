«РЕАЛ» - снова чемпион мира

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Фото с сайта footballhd.ru

На сегодняшний день мадридский «Реал» многими специалистами признан сильнейшей футбольной командой. Его популярность в настоящее время просто невообразима. Этот богатейший клуб за свою многолетнюю игровую историю смог собрать огромное множество наград. Команда завоевала большое количество различных заслуживающих уважения титулов.

Копилка значимых достижений пополнилась 16 декабря 2017 года. В финале клубного чемпионата мира "Реал" одержал победу над "Гремио". Испанцы превзошли бразильцев со счетом 1:0. Матч проходил в ОАЭ. Познакомиться с результатами российской премьер-лиги и другой полезной информацией можно здесь: Soccer365.ru.

Впервые матчи клубного чемпионата мира были проведены в 2000 году. В турнире предусмотрено участие сильнейших клубов шести континентальных федераций. Дополнительное место предлагается одной команде по специальному приглашению на усмотрение Международной федерации футбола.

Победу на клубном чемпионате мира мадридский «Реал» одержал второй раз подряд. Этим он обеспечил себе третью победу, что позволило ему сравняться с другой мощной испанской командой «Барселона».

То, что мадридский «Реал» заслуженно считается сильнейшей командой, подтверждают и его прошлые достижения. В футбольном мире наиболее ценятся выигрыши команд в Кубке чемпионов УЕФА. Данный турнир считается наиболее престижным в Старом Свете. Здесь мадридский «РЕАЛ» побеждал 12 раз. Именно этот факт можно считать наиболее доказательным для подтверждения мощи испанской команды. Для сравнения, ближайший сильный соперник - итальянский «Милан» - выигрывал 7 раз.

Мадридский футбольный клуб своей успешностью во многом обязан звездным игрокам, которые во все времена были в его составе. Руководство всегда тратило много средств на покупку великих футболистов. В результате этого для «Реала» всегда был характерен мощнейший боевой состав, что позволяло успешно бороться за главные трофеи футбольного мира.

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