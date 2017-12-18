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Применение алмазного бурения

  • 18.12.2017 г. 13:31
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Фото с сайта kub-spb.ru

Алмазное бурение - это широко используемая современная технология. Благодаря использованию современного оборудования и оснастке имеется возможность проделывать с высокой точностью отверстия в поверхностях из любых материалов, не нарушая целостности конструкции.

Работы требуют опыта и знаний, поэтому их должны проводить профессионалы. На сайте alsver.ru можно легко подобрать компанию, которая оказывает услуги по проведению данного вида работ. Это можно сделать здесь https://alsver.ru.

 

Особенности

 

При проведении алмазного бурения исключаются сколы и трещины, работы проводятся почти бесшумно и при их проведении не образуется мелкой пыли. На эффективность проведения алмазного бурения влияют следующие факторы:

 

  • Правильная фиксация оборудования.
  • Профессиональная регулировка скорости вращения коронки на различных этапах выполнения отверстия.
  • Применение дополнительных специализированных устройств.

 

Данный вид бурения широко применяется для создания отверстий:

 

  • В фундаментах строительных конструкций для обустройства различных инженерных систем с целью подключения их к городским магистралям.
  • В стенах производственных и жилых помещений для прокладки трубопроводов различного назначения.
  • Для обустройства дымоходов при подключении специальных отопительных приборов.
  • При подводке коммуникаций к бассейнам.
  • При установке внутренних стояков сливов с крыш.
  • Для установки перил лестничных ограждений.
  • При проведении монтажа систем автоматического пожаротушения.

 

Алмазное бурение осуществляется с помощью специального оборудования, состоящего из следующих основных компонентов:

 

  • Станины для фиксации бурильного оборудования.
  • Сверлильной машины.
  • Коронки, оснащенной алмазными сегментами.

 

Цены на услуги по алмазному бурению зависят от разных факторов:

 

  • Сложности проведения рабочих операций. К примеру, стоимость возрастает в случае, если требуется выполнить бурение стен в труднодоступных местах под углом.
  • Материала поверхности, на которой планируется проводить бурение.
  • От размера отверстий и их глубины.

 

Кроме того, при расчете стоимости услуги обязательно учитывается амортизация оборудования. На объекте, где проводятся работы, должны быть обеспечены специальные условия. Прежде всего следует позаботиться о наличии источника питания, подходящего для обеспечения конкретного оборудования. Кроме этого, важно обеспечить доступ к водопроводу. 

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