Применение алмазного бурения

- 18.12.2017 г. 13:31
Алмазное бурение - это широко используемая современная технология. Благодаря использованию современного оборудования и оснастке имеется возможность проделывать с высокой точностью отверстия в поверхностях из любых материалов, не нарушая целостности конструкции.
Работы требуют опыта и знаний, поэтому их должны проводить профессионалы. На сайте alsver.ru можно легко подобрать компанию, которая оказывает услуги по проведению данного вида работ. Это можно сделать здесь https://alsver.ru.
Особенности
При проведении алмазного бурения исключаются сколы и трещины, работы проводятся почти бесшумно и при их проведении не образуется мелкой пыли. На эффективность проведения алмазного бурения влияют следующие факторы:
- Правильная фиксация оборудования.
- Профессиональная регулировка скорости вращения коронки на различных этапах выполнения отверстия.
- Применение дополнительных специализированных устройств.
Данный вид бурения широко применяется для создания отверстий:
- В фундаментах строительных конструкций для обустройства различных инженерных систем с целью подключения их к городским магистралям.
- В стенах производственных и жилых помещений для прокладки трубопроводов различного назначения.
- Для обустройства дымоходов при подключении специальных отопительных приборов.
- При подводке коммуникаций к бассейнам.
- При установке внутренних стояков сливов с крыш.
- Для установки перил лестничных ограждений.
- При проведении монтажа систем автоматического пожаротушения.
Алмазное бурение осуществляется с помощью специального оборудования, состоящего из следующих основных компонентов:
- Станины для фиксации бурильного оборудования.
- Сверлильной машины.
- Коронки, оснащенной алмазными сегментами.
Цены на услуги по алмазному бурению зависят от разных факторов:
- Сложности проведения рабочих операций. К примеру, стоимость возрастает в случае, если требуется выполнить бурение стен в труднодоступных местах под углом.
- Материала поверхности, на которой планируется проводить бурение.
- От размера отверстий и их глубины.
Кроме того, при расчете стоимости услуги обязательно учитывается амортизация оборудования. На объекте, где проводятся работы, должны быть обеспечены специальные условия. Прежде всего следует позаботиться о наличии источника питания, подходящего для обеспечения конкретного оборудования. Кроме этого, важно обеспечить доступ к водопроводу.