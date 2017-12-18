Применение алмазного бурения

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Фото с сайта kub-spb.ru

Алмазное бурение - это широко используемая современная технология. Благодаря использованию современного оборудования и оснастке имеется возможность проделывать с высокой точностью отверстия в поверхностях из любых материалов, не нарушая целостности конструкции.

Работы требуют опыта и знаний, поэтому их должны проводить профессионалы. На сайте alsver.ru можно легко подобрать компанию, которая оказывает услуги по проведению данного вида работ. Это можно сделать здесь https://alsver.ru.

Особенности

При проведении алмазного бурения исключаются сколы и трещины, работы проводятся почти бесшумно и при их проведении не образуется мелкой пыли. На эффективность проведения алмазного бурения влияют следующие факторы:

Правильная фиксация оборудования.

Профессиональная регулировка скорости вращения коронки на различных этапах выполнения отверстия.

Применение дополнительных специализированных устройств.

Данный вид бурения широко применяется для создания отверстий:

В фундаментах строительных конструкций для обустройства различных инженерных систем с целью подключения их к городским магистралям.

В стенах производственных и жилых помещений для прокладки трубопроводов различного назначения.

Для обустройства дымоходов при подключении специальных отопительных приборов.

При подводке коммуникаций к бассейнам.

При установке внутренних стояков сливов с крыш.

Для установки перил лестничных ограждений.

При проведении монтажа систем автоматического пожаротушения.

Алмазное бурение осуществляется с помощью специального оборудования, состоящего из следующих основных компонентов:

Станины для фиксации бурильного оборудования.

Сверлильной машины.

Коронки, оснащенной алмазными сегментами.

Цены на услуги по алмазному бурению зависят от разных факторов:

Сложности проведения рабочих операций. К примеру, стоимость возрастает в случае, если требуется выполнить бурение стен в труднодоступных местах под углом.

Материала поверхности, на которой планируется проводить бурение.

От размера отверстий и их глубины.

Кроме того, при расчете стоимости услуги обязательно учитывается амортизация оборудования. На объекте, где проводятся работы, должны быть обеспечены специальные условия. Прежде всего следует позаботиться о наличии источника питания, подходящего для обеспечения конкретного оборудования. Кроме этого, важно обеспечить доступ к водопроводу.

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