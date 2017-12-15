Особенности изучения иврита

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Фото с сайта st03.kakprosto.ru

Иврит - это очень выразительный язык. Но в силу некоторых его особенностей освоить его очень трудно, поэтому лучше воспользоваться услугами репетитора. Здесь http://distance-teacher.ru/repetitors/po-ivritu предлагаются дистанционные услуги по обучению языку. Для этого используется скайп. Система гарантирует полноценное обучение. В короткое время учащиеся осваивают:

Лексику.

Грамматику.

Правописание.

Иероглифику.

Высокое качество обучения обеспечивается тем, что занятия проходят в очень комфортной домашней обстановке. Данные курсы являются подходящим способом для тех, кто начинает изучать иврит с нуля. Но также имеются программы, предполагающие совершенствование знаний.

Некоторые примечательные нюансы

Для того чтобы успешно осваивать иврит, необходимо понимать все его отличия от русского языка. Прежде всего, нужно помнить о правилах написания текстов:

Направление движение написания - справа налево, но при этом ручка держится правой рукой.

Обложки книг по нашим понятиям находятся с обратной стороны, а нумерация выполняется с конца.

Цифры пишутся обычным способом.

В алфавите данного языка содержится 22 буквы. Это обуславливает более простое его освоение. Но сложности могут возникать в связи с тем, что язык не предусматривает использование заглавных букв. То есть, тексты сливаются, в них не за что зацепиться взглядом.

Другие проблемы при обучении обуславливаются следующим:

Минимальным количеством гласных букв. Звуки, обозначающие гласные, обозначаются на письме специальными знаками: черточками и точками. Их называют огласовками, в транскрипции звучание «нэкудот».

Для еврейской письменности характерной особенностью является не связанность букв. Они не должны соединяться друг с другом.

Написанием пяти букв, которые по-разному пишутся в середине и в конце слова.

Сложностью в произношении: в иврите много шипящих звуков, русский язык звучит более звонко.

Отсутствием и видоизмененностью некоторых звуков, которые повсеместно используются в русском языке.

Большое количество гортанных звуков, которые не присутствуют в русском языке.

При изучении иврита следует понимать, что долгое время он считался мертвым языком. Сегодня он активно возрождается. По этой причине в древнем языке можно встретить много известных современных слов, ведь в древности просто не существовало.

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