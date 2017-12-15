Мужская мода сезона зима 2018

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Фото с сайта street-shoes.com.ua

Каждый сезон мировые дома моды предлагают нашему вниманию свои последние коллекции. Сезон зима 2017-2018 не стал исключением. Эта статья предлагает небольшой обзор последних тенденций мужской моды.



Модные цвета. Наиболее популярными оттенками в коллекциях именитых дизайнеров стали алый, сливовый, фиолетовый, а также цвет морской волны и шоколадный. Для мужчин, любящих смелые образы, были предложены сочные оттенки красного, оранжевого и желтого.



Декор и принт. Полюбившийся дизайнерам клетчатый принт в одежде не потеряет своей актуальности и в текущем сезоне. Клетчатые пальто, куртки и пиджаки широко представлены во всех коллекциях. Модникам, любящим свободный стиль, стоит выбирать одежду с креативными и авангардными принтами или декорированную различными надписями.



Материалы. Подчеркнуть свою индивидуальность мужчинам помогут вещи из бархата, велюра и кожи. А для повседневной носки подойдет одежда из денима и трикотажа.



Стили и направления. Не один сезон на пике популярности остается одежда в стиле милитари. В новом сезоне дизайнеры предлагают носить в этом стиле куртки, пиджаки и камуфляжные брюки. С женских подиумов в мир мужской моды перекочевал пижамный стиль. Мужчинам, любящим быть в центре внимания, стоит обзавестись костюмом, напоминающим домашнюю пижаму. Для ценителей комфорта незаменимым остается спортивный стиль. Толстовки, худи, зауженные спортивные брюки – тренды нынешнего зимнего сезона. Для холодного сезона отлично подойдут многослойные комплекты. Носить в одном ансамбле можно рубашку, джемпер, куртку или пальто. Главное - постараться сделать это стильно и красиво.



Одежда. Пополняя свой гардероб стильными новинками, обратите внимание на ультраузкие или, наоборот, широкие брюки. Популярностью будут пользоваться пуловеры и джемперы крупной вязки. Мужчинам, предпочитающим деловой стиль, стоит приобрести костюм-тройку. Актуальны модные жилеты, декорированные яркой оторочкой, цепями и различными вариантами 3D-декора. Выбирая верхнюю одежду, обратите свое внимание на длинное пальто, выполненное из твида или кашемира. Также в новом сезоне появятся меховые жилеты, дубленки, цветные шубы и бомберы с отделкой из меха.



Обувь. Модные тенденции в обуви меняются каждый раз с наступлением нового сезона. Большое количество интересных идей и вариантов представлено и в этом сезоне. Разнообразить повседневный стиль помогут дерби и броги из лакированной кожи или замши на шнуровке. Если вы предпочитаете обувь без шнурков, то обратите внимание на обувь с ремешками или с застежками из металла. Для торжественных выходов подойдут оксфорды в темно-вишневых, зеленых и серых тонах. Популярны будут лоферы из текстиля, с декором в виде страз и вышивки, в фиолетовых, сиреневых и синих оттенках, в сочетании с классическими костюмами. Обувь в спортивном стиле в этом сезоне тоже имеет свои стилистические особенности. Акцент дизайнеры делали на утолщенную подошву, наличие металлических элементов декора и двухцветные сочетания. Актуальные цвета: черно-белый, синий и красный. Для межсезонья многие модные дома предлагают использовать ботинки в стиле милитари, которые можно подобрать на сайте http://mebo.com.ua/catalog/muzskie-botinki. Мужчинам, желающим подчеркнуть свою мужественность, стоит купить трендовые высокие ботинки в армейском стиле.



Отслеживая последние коллекции и тренды, не забывайте формировать свой собственный индивидуальный стиль.

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