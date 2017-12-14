Выписка из ЕГРН в онлайн-режиме

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Фото с сайта uriston.com

Когда возникает необходимость в приобретении жилья или земельного участка, важно не попасть в руки мошенников, чтобы не потерять свои финансы. Самостоятельно проверить объект купли-продажи на предмет юридической чистоты можно с помощью выписки из ЕГРН. На сайте https://rosreestr.net буквально за четверть часа вы сможете в онлайн-режиме, не выходя из дома, получить выписку из ЕГРН. Достаточно найти интересующий вас объект и заказать выписку. Оплатив пошлину, вы получите на электронную почту или в виде смс-сообщения официальный документ с электронной печатью.

Реестр недвижимости хранит историю каждого объекта недвижимости. Официальный документ в виде отчета из ЕГРН поможет проверить наличие ареста или залога недвижимости.

Перед тем, как приобретать недвижимость, важно убедиться в том, что вы покупаете квартиру или участок у реального владельца, на которого не заведено судебное дело, который не числится в реестре лиц, подозреваемых в совершении преступления. Проводится проверка на наличие ареста и нахождения в залоге.

Теперь вам не придется даже покидать стены жилья, чтобы получить комплекс мероприятий быстро и без проблем. В онлайн-режиме сервис проводит тщательную проверку объекта недвижимости, у которого есть кадастровый номер или почтовый адрес. Достаточно сделать запрос.

На сайте вы сможете узнать кадастровую стоимость недвижимости, владельца квартиры по адресу, собственника земельного участка.

Вы сможете получить ответы на важные вопросы, узнаете, сколько стоит выписка, каковы сроки ее получения. Если вашего вопроса в списке не оказалось, то вы можете задать его специалисту. Он даст исчерпывающую информацию и поможет принять верное решение.

Выписка из ЕГРН содержит важную информацию о характеристике объекта недвижимости, здесь есть необходимые данные, касающиеся прав на квартиру или участок физических и юридических лиц.

Если вы не нашли в поиске нужной квартиры или участка, указывая адрес, то введите кадастровый номер. Также всегда можно написать специалистам на электронную почту, чтобы получить помощь. Все - максимально оперативно.

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