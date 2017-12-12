Чехлы для смартфонов и планшетов

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Фото с сайта 3dtoday.ru

Для защиты смартфона и планшета, придания ему уникального вида, всегда надежными помощниками станут чехлы. На сайте http://armored.com.ua/1832-xiaomi-redmi-note-4x представлен огромный ассортимент моделей на любой вкус. Здесь вы сможете приобрести чехлы и аксессуары как для смартфонов, так и для планшетов. Заглянув в Armored, вы сможете выбрать изделия премиум- или эконом-класса. Здесь вы сможете подобрать различные полезные аксессуары. Селфи-палки, портативные аккумуляторы, чистящие средства - это далеко не весь перечень. Он намного больше.

Существует масса разновидностей чехлов. Самые популярные – чехлы-футляры. Они плотно прилегают к устройству. Это достойная защита от различных негативных воздействий механического характера.

Стоит обратить внимание и на флипы, книжки - чехлы, которые оснащены откидывающейся крышкой. Флип открывается снизу, а книжка - вбок. Теперь у вас будет постоянно доступ к дисплею телефона, а также к его разъемам.

Кобура - еще один тип чехлов, который крепится на поясе, надежно фиксируется. Важно, чтобы она не мешала вашим движениям.

Достаточно интересной и оригинальной является модель-бампер. Она обеспечивает надежную защиту для торцов, а также защищает заднюю панель смартфона, при этом весь экран остается уязвим. Но ведь можно дополнительно использовать защитную пленку для экрана.

Для спорта и экстрима есть специальные модели, которые удобны - их можно размещать на руке или ноге, при этом они не будут мешать активным движениям во время бега и тренировок.

Экстремальные модели обеспечивают защиту смартфону и от механических воздействий, и от влаги, грязи.

При выборе чехла для смартфона и планшета внешний вид, конечно, играет важную роль. Но следует еще и учитывать максимальные удобства использования. И, конечно, защитные свойства - очень важный момент.

В каталоге Armored вы найдете различные модели чехлов. Цены здесь не кусаются. Ваш заказ будет доставлен в короткие сроки в целости и сохранности. Все модели отличаются прекрасными характеристиками и высоким качеством.

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