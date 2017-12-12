Системы контроля и управления доступом

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Фото с сайта smarton.com.ua

Когда появляется необходимость в контроле перемещения сотрудников на охраняемой территории, компания заинтересована в установке системы управления доступом и учета рабочего времени. Это позволит регистрировать точное время пребывания персонала на рабочее место. Надежная система доступа и контроля рабочего времени будет установлена профессионалам оперативно и надежно, максимально безопасно. Компания Триумф предлагает качественные услуги по установке. На сайте вы сможете ознакомиться со всеми услугами, предоставляемыми здесь. Для вас - огромный каталог достойной, надежной и качественной продукции, которую компания предлагает к продаже.

Вы сможете заказать здесь услуги видеонаблюдения и контроля доступа автотранспорта, биометрический контроль доступа, а также учет рабочего времени. И это - далеко не все услуги, которые предлагают профессионалы компании.

Для эффективного контроля доступа на любое предприятие с успехом используют высокоэффективную передовую технологию охраны - СКУД. Сюда входит различное оборудование. Это и исполнительные устройства - шлагбаум, турникет, и устройства идентификации, к которым относятся карты и брелоки. Также в список следует добавить считывающие устройства и панели ввода.

Благодаря системам становится возможным получать максимально точную информацию о передвижении сотрудников как на территории организации, так при выходе из нее. Благодаря функции, которая учитывает рабочее время, становится возможным результативно повысить производительность рабочих кадров на предприятии. Оптимизируется бюджет заработной платы сотрудников.

Также есть реальная возможность для учета посещения персонала, других посетителей. При использовании видеокамеры становится возможным вести учет автомобилей, которые подъезжают к офису компании, распознавать номера. Можно защитить объект от возможности прослушивания, записывать переговоры в помещениях.

Масса преимуществ у подобного выбора. Теперь работа будет под четким контролем, что поможет не допустить ненадлежащего отношения к выполнению своих обязанностей со стороны сотрудников.

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