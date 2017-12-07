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Окна с деревянными рамами были самыми распространенным видом на протяжении долгих лет. В век бетона и пластика их стали постепенно вытеснять изделия из других материалов. Безусловно, было бы глупо в век высоких технологий не использовать новые разработки. Качественные пластиковые окна уже вошли в обиход как нечто само собой разумеющееся. Но стоит ли совсем списывать со счетов деревянные окна?

В домах, построенных из бруса или бревен, деревянные окна выглядят гораздо привлекательнее, чем пластиковые. Многие люди, проживающие в квартирах, стали все чаще устанавливать окна из дерева, предпочитая окружать себя изделиями из натурального материала. Выбрать деревянные окна можно на сайте https://oknakg.ru/

Установка деревянных окон, конечно, имеет ряд недостатков, но их не так много, чтобы полностью отказаться от нее. Вот самые основные из них:

1. Высокая стоимость. Качественные деревянные окна действительно имеют более высокую стоимость, чем пластиковые. Дерево - натуральный материал, и для его обработки затрачивается много времени. Затраты на производство изделий также гораздо выше, чем на пластиковые окна. Нельзя списывать со счетов и природный ресурс. Чтобы дерево выросло до нужного размера, проходит очень много времени. А так как лесные ресурсы не относятся к неограниченным, поднимается цена на изделия из дерева.

Каждый вид древесины имеет свою стоимость, от нее напрямую зависит цена на готовые изделия. Окна, изготовленные из дуба или лиственницы, обычно дороже, чем из березы и сосны. Чтобы сэкономить на приобретении, можно выбрать комбинированный вариант. Например, основной пакет из лиственницы, а рамы из березы или сосны.

2. Подверженность гниению. Дерево действительно может сгнить, но только в том случае, если процесс его обработки и хранения был грубо нарушен. При покупке деревянных окон следует проверить все обязательные сертификаты на изделие. Также поинтересоваться отзывами о фирме производителе и установщике. Это существенно обезопасит от покупки некачественного изделия.

Все перечисленные недостатки покажутся не такими значительными, если рассмотреть основные преимущества деревянных окон. А их не так уж и мало.

1. Экологичность. Дерево - натуральный, природный материал. При перепадах температур даже не очень качественные деревянные окна не будут выделять вредные вещества. А новые пакеты привнесут в помещение легкий аромат свежей древесины.

2. Долговечность. Качественные деревянные окна могут прослужить не один десяток лет.

3. Теплоизоляция. Дерево само по себе является материалом, хорошо удерживающим тепло, а при правильной установке окон тепло в помещении сохранится на длительное время.

4. Универсальность. Любую часть деревянного окна можно легко заменить, что делает его более универсальным в сравнении с пластиковым окном. Мелкие трещинки и царапины очень просто заделываются.

5. Эстетичность. Деревянные окна очень гармонично вписываются в любой интерьер. Помещение с деревянными окнами становится более уютным и теплым.

Какие окна устанавливать - личный выбор каждого. Но выбрав деревянные окна для своего жилища, любой человек не останется разочарованным.

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