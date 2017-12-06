Особенности матрасов против пролежней

Новости партнеров

Фото с сайта vyspalsa.ru

Если за лежачим пациентом ухаживать не должным образом, то на его теле через некоторое время могут появиться пролежни. Они обычно появляются в местах, где осуществляется большое давление массы человеческого тела непосредственно на кожный покров. В результате в этих местах начинает плохо проходить кровь и ткани могут отмирать.



Вначале пролежни выглядят как пятна красного цвета, которые не создают никакого дискомфорта для пациента. Однако если уходу больного не уделить больше внимания, то в дальнейшем пролежни будут иметь вид открытой раны. Это уже намного серьёзнее.

С лечением пролежней дела обстоят не очень хорошо. Все это отнимает достаточно много времени. К тому же, когда на теле образуются раны, то сделать улучшить состояние больного очень сложно, а порой и вовсе нереально.

Сегодня в качестве профилактики для лежачих пациентов применяются противопролежневые матрасы. Их ассортимент можно посмотреть на сайте med-serdce.ru. Также на этих изделиях рекомендуется спать тем, у кого уже есть пролежни. Таким образом, можно способствовать облегчению боли и не усугубить ситуацию ещё больше.

Такой матрас обладает особым строением. Он может состоять из ячеек либо баллонов. Вся эта система соединена с работающим компрессом с помощью специальных трубок. Так, благодаря компрессору ячейки на матрасе надуваются и сдуваются через каждые пять минут. Вследствие чего на все участки тела нагрузка распределяется равномерно.

Противопролежневые матрасы делятся на баллонные и ячеистые.

Поверхность ячеистого матраса состоит из множества мелких ячеек в виде ромбов. Визуально они напоминают пчелиные соты. Ухаживать за такими матрасами очень просто, поскольку они легко моются. Эти изделия предназначены для больных с весом не более 120 килограмм. Также эти матрасы рекомендуется использовать пациентам с ожогами, серьёзными травмами и так далее.

Что касается баллонных или, как их ещё называют трубчатых, матрасов, то они состоят из трубчатых секций. При помощи этого матраса осуществляется лёгкий массаж всего тела, ведь секции за счёт работы компрессора набирают воздух и спускают его. Их допускается применять пациентам, у которых масса тела около 100 килограмм. Такие изделия при необходимости можно отремонтировать. Эксплуатационный срок баллонных матрасов довольно большой, поэтому в большинстве случаев одного такого изделия может хватить на курс лечения.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Все выпуски программы »