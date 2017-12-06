Работа в Польше - поиск достойных вакансий

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Масса различных причин трудовой миграции в стране и за ее пределами. Из основных причин трудовой миграции стоит выделить снижение зарплат в регионе или в стране. Кроме того, в список следует добавить сокращение рабочих мест на предприятиях и в организациях, различных учреждениях. Трудовая миграция - результат роста инфляций, в результате растут цены при прежних уровнях дохода. Снижается потребность на определенные виды профессий, как результат - востребованность в новой работе. Кроме того, есть психологические, а также экологические причины трудовой миграции. Основная проблема - неудовлетворенность финансовым положением, стремление к его улучшению.

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