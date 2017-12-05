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Фото с сайта www.luxembourgforum.org

Достаточно известная личность - Вячеслав Моше Кантор. Это человек, с которого нужно брать пример. Он добился многого своим трудом, всегда ставил цели и выполнял их, несмотря на препятствия на его пути. В свои шестьдесят четыре года он смог добиться невероятных успехов в различных сферах. Это международный общественный деятель. Он активно ведет предпринимательскую деятельность и является филантропом.

Вячеслав Моше Кантор стоит во главе известной Группы Акрон. Речь идет об одном из ведущих производителей мирового уровня. Это - известные дистрибьюторы минеральных удобрений на планете. Его акции успешно обращаются на бирже. Он осознанно пошел на риск, участвуя в приватизации Группы Акрон. Кантор считает, что каждая из стран накапливает человеческий потенциал. Кантор твердо уверен в том, что он - русский еврей, именно так он заявляет о себе. Русский еврей, который родился в России. В течение двадцати лет он провел время, живя в Швейцарии. Еще в течение нескольких лет живет в величественной Англии. При этом мироощущение остается неизменным. Именно так Кантор заявляет о себе. Вместе с Кантором в компании Акрон работает его сын. Не имея связей, Кантор рискнул принять участие в приватизации Акрона. Кантор признался в интервью, что очень любит риск, он ставит перед собой высокие цели и всеми путями старается их достичь. И ему это удается.

Кантор решил, что риск приватизации оправдан, после чего вложил три четверти всех средств, которые у него были - все, что было заработано на других бизнесах. Было приобретено множество ваучеров, которые Кантор вложил в акции Акрона.

В результате Кантор получил право формировать совет директоров. Здесь - самая высокая заработная плата в области. Как говорит Кантор, "это - по-еврейски, чтобы люди остались довольны".

Акрон имеет свое сырье, здесь все еще сохраняется зависимость от газа и калия. Компания сыграла важную роль касаемо демонополизации отрасли по производству удобрений. Компания успешно развивается. У нее - прекрасное будущее.

У Вячеслава Моше Кантора масса достойных качеств, благодаря которым ему удается добиться поставленных целей. На таких людей хочется равняться. Он - пример того, как можно добиться в жизни многого.

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