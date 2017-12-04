Как выбирать учебную литературу правильно

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Фото с сайта almanah.kz

Рано или поздно школьные учебники становятся предметом интереса всех родителей. К вопросу их выбора не стоит относиться предвзято, поскольку успеваемость ребёнка может зависеть от многих факторов. Одни учебники могут похвастаться привлекательным внешним видом, а другие доступностью, читабельностью и понятным изложением. Однако всё равно хочется найти оптимальный вариант, а именно такое издание, которое принесёт максимальное количество пользы.

Ассортимент продукции, представленный на современном рынке, просто огромен, поэтому сложности с подбором могут возникать довольно часто. Спрос на учебную литературу довольно высок. Особой популярностью пользуются всевозможные методические пособия, «шпаргалки» или рекомендации.

Как выбрать такое издание, которое в перспективе принесёт наибольшее количество пользы. В первую очередь нужно «гнаться» не за количеством, а за наполнением и качеством. Если «распыляться», то можно потратить деньги впустую, так и не купив желаемого.

Чтобы не ошибиться с выбором, желательно следовать рекомендациям, описанным ниже. В первую очередь нужно отталкиваться от перечня пособий, которые действительно необходимы. Его желательно составить самостоятельно. Оцените представленный ассортимент и сделайте соответствующие пометки, после чего проведите консультации с учителями. Их рекомендации могут оказаться крайне ценными. Таким образом, удастся исключить лишние траты. Отправляясь в магазин или заказывая литературу посредством интернет-магазинов, возьмите список с собой.

Исследуя те или иные издания, в первую очередь обращайте внимание на титульный лист. Здесь должна быть отражена информация об авторах и их регалиях. Обязательно стоит обратить внимание на тот факт, рекомендована ли литература государственными институтами. Просмотрите, насколько изложенный текст читабельный и понятный. Желательно, чтобы важные моменты были выделены особым образом, имелись схемы, примеры и изображения, так необходимые для качественного восприятия.

Не стоит экономить на школьной литературе, ведь только знания смогут открыть ребёнку путь в «мир больших возможностей».

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