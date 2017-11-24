Методики раннего развития детей, нужные пособия с промокодом Майтойз

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Фото с сайта big-rostov.ru

С появлением в семье ребенка меняется обычный уклад жизни. Хочется всячески оберегать, любить и дарить радость. Родители желают всесторонне развивать детей. Поэтому, помимо красочных игрушек, покупают книги, пособия либо выбирают одну из методик раннего развития, которые сейчас очень популярны.

Методики раннего развития детей

Фото с сайта big-rostov.ru

Известными и часто применяемыми методологиями выступают идеи Монтессори, Никитиных, Дьенеш и других. Эти авторы разработали принципы и методы обучения маленьких детей. Их труды пользуются большой популярностью и сегодня.

Если вы решили самостоятельно заниматься с ребенком, то вам, конечно, понадобятся книги и пособия, в которых подробно описаны методики, занятия и основные принципы. Чтобы не растратить весь семейный бюджет, воспользуйтесь бесплатными промокодами Майтойз на скидку, которые можно взять в каталоге http://kodi-promo.ru/promokodi/mytoys.

Монтессори

Основана итальянским доктором и педагогом Марией Монтессори в начале XX века. Ее суть состоит в развитии интеллекта ребенка с предоставлением ему неограниченной свободы. Педагог лишь помогает познать основные законы, оставаясь при этом второстепенным лицом. Согласно методике автора, помещение для занятий должно быть зонировано:

Сенсорная зона;

Речевая зона;

Математическая зона;

Зона практической жизни;

Космическая зона.

Зоны оборудованы всеми необходимыми материалами. Большое внимание уделяется сенсорике. Для домашнего освоения можно использовать промокод Майтойз на покупку пособия.

Преимуществами методики можно назвать формирование самодисциплины, обучение навыкам самостоятельности (т.е. практические умения), большой выбор пособий, игровых и обучающих материалов, стимулирование психических процессов с учетом периодов детского развития.

Но можно выделить и недостатки:

многие занятия все равно требуют участия педагога или родителей для объяснения ему принципов взаимодействия с определенным пособием;

чтобы строго следовать всем принципам Монтессори, скорее всего, ребенка нужно будет водить в специальный центр, потому что в домашних условиях освоить всю методику достаточно сложно и затратно. Можно, конечно, воспользоваться промокодом Майтойз на снижение цены на некоторые учебные пособия.

Данная методика делает упор на развитие интеллекта и логическое мышление, но при этом творческая и эмоциональная сферы остаются за кадром.

Никитины

Супруги Никитины внедрили совершенно новую систему воспитания детей. По их мнению, важно давать свободу действий и развивать те навыки и качества, которые близки ребенку. При этом не нагружать дошколят всяческими кружками. С помощью кубиков предлагается играть в разные игры. Сначала простые, потом усложнять. При этом развиваются логика, память, фантазия и пространственное мышление. В программу также входят закаливания и занятия по физическому воспитанию. По мнению авторов, дома должны находится тренажеры и спортивные снаряды.

Нужно сказать, что Никитины были против колясок, манежей и любых приспособлений, которые, по их мнению, могли сдерживать развитие экспериментаторской натуры ребенка.

Основной идеей является утверждение, что, если в определенное время не развивать у ребенка какие-то способности, то в дальнейшем они уже не достигнут оптимального уровня.

Преимуществами данной методики можно назвать возможность использования ее от самого рождения и до школьного возраста, развитие детской самостоятельности, физическое развитие ребенка, наличие в методике специальных дидактических игрушек – кубиков Никитиных, уникуба и других.

К недостаткам можно отнести закаливание (большинство родителей считают его экстремальным для организма ребенка, и многие педиатры с ними абсолютно согласны), неусидчивость ребенка, который сам выбирает себе занятие. Для воплощения в жизнь такой методики хорошо иметь много пространства для занятий, поэтому эта методика, конечно, больше подойдет для сельской местности.

Дьенеш

Венгерский математик Золтан Дьенеш разработал методику обучению математике.

В основе обучения игровые блоки разных цветов и форм. Благодаря этому появляется возможность всестороннего развития малыша. Всего в набор входят 48 геометрических фигур, различающихся по цвету, форме, толщине, размеру. Повторяющихся фигур нет. С самого младшего возраста используются игры на различие форм, сравнение. А для более старшего возраста можно приступить к математическим задачам. Методика подходит для обучения детей от двух лет. Методика делится на шесть ступеней, которые постепенно осваиваются ребенком.

Преимущества в том, что ребенок учится усидчивости, концентрированию внимания, а также развивает логическое мышление, математические способности. Методика стимулирует речевые навыки, а также учит сравнивать, визуализировать, анализировать, разделять и обобщать предметы по признакам, помогает быстро выучить геометрические фигуры, по такой методике можно смело заниматься дома, без лишних затрат. Можно использовать промокод Майтойз для покупки Блоков Дьенеша.

Недостатков практически нет, но, по отзывам родителей, которые занимаются по этой методике, можно выделить несколько субъективных:

Небольшое разнообразие цветов в блоках Дьенеша;

Для детей постарше одного набора блоков бывает недостаточно;

Сложно найти альбомы Дьенеша.

Мы рассмотрели несколько методик раннего развития детей, в каждой из которых есть преимущества и недостатки, поэтому каждый родитель должен сам принять решение об использовании той или иной методики или комплексном занятии по нескольким из них. Промокоды Майтойз помогут молодым родителям приобрести все необходимое для развития детей со скидкой.

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