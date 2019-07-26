Выбор автосалона для покупки автомобиля

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После аварии с автокраном в Челябинске запретили движение большегрузов в дневное время26.07.13:29
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В челябинской ГИБДД сообщили о массовых проверках спецтехники и большегрузов после смертельного ДТП с автокраном26.07.11:55
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ЦИАН: самая большая квартира на вторичном рынке в Челябинске стоит 20 млн рублей26.07.11:28
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На Южном Урале усилили контроль за детскими палаточными лагерями после трагедии в Хабаровском крае26.07.11:16
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В Ленинском районе автокран протаранил три маршрутки. Один человек погиб и семеро пострадали26.07.10:53