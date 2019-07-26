Выбор автосалона для покупки автомобиля

Выбор автосалона при покупке автомобиля обычно вызывает затруднения.

Многие при принятии решения купить новый автомобиль сталкиваются с проблемой выбора салона. Полезную информацию о качестве обслуживания в отдельных салонах можно почерпнуть непосредственно на сайте производителя. Практически всегда там имеется рейтинг дилеров. Также составить впечатление о качестве обслуживания помогут специализированные сайты, на которых публикуются отзывы. К примеру, для этого можно заглянуть сюда aboutcars.su.

После посещения автосалона важно обратить внимание на обслуживание. Обычно сразу должен подойти менеджер, который будет отвечать на все возникшие вопросы. Важно обратить внимание на его дресс-код и умение общаться с клиентом. Это будет характеризовать автосалон с положительной стороны. С другой стороны, если никто не подошел в течение первых 10 минут, то это, как правило, говорит о плохом обслуживании. Предполагается, что менеджер, который обслуживает сам либо по просьбе, должен предложить вам тест-драйв автомобиля, рассказать и показать автомобиль со всех сторон. Он должен акцентировать внимание на том, что конкретная марка может быть приобретена в различных комплектациях. Кроме этого, менеджер предлагает тестовую поездку на автомобиле. Это позволит оценить преимущества и недостатки не только автомобиля, но и дилерского центра.

Важным аспектом является то, что в салоне модели открыты и доступны для потенциальных покупателей. То есть, выбирая автомобиль, необходимо иметь возможность сесть в салон, открыть капот или багажник. При этом такие действия не должны контролироваться менеджером. Если машины закрыты или их просто нет в салоне, то лучше отдать предпочтение другому дилеру.

Следует отказаться от покупки автомобиля в салоне, в котором обманывали других клиентов. Это обычно выясняется при прочтении отзывов. К примеру, обман часто связан с тем, что покупателю продают оборудование, которое устанавливается заводом-изготовителем по умолчанию. Безусловно, большое значение имеет географическое положение автосалона. Это связано с тем, что в процессе покупки транспортного средства к дилеру может потребоваться приезжать не один раз.