Итальянская мебель. На что обращать внимание при выборе?

Итальянская мебель – это необычный дизайн в сочетании с функциональностью.

Мебель от итальянских производителей очень востребована. Она изготавливается из высококачественных натуральных материалов, поэтому может эксплуатироваться длительное время без потери эстетических качеств. В салоне MOBILICASA здесь http://mobilicasa.ru/ предлагается огромный ассортимент уникальной мебели.

Итальянская обеденная мебель может производиться в различных стилях. На пике популярности в течение многих лет удерживается классическое направление. В этом случае для изготовления мебели применяется массив дерева. При дизайнерском оформлении применяется декоративная резьба. Цветовая гамма спокойная и сдержанная. Предпочтение отдается натуральным оттенкам. Для обивки мягкой мебели применяются дорогостоящие ткани. Они могут быть как однотонными, так и с рисунком.

В последнее время значительно возросла популярность мебели в минималистическом стиле. Характерная особенность - лаконичность и простота форм. Помимо дерева при производстве данного вида мебели используется стекло, металл или МДФ. Цветовое оформление мебели очень сдержанное. Часто используется сочетание белого и черного цветов.

Современные модные тенденции отражаются в дизайнерских решениях мастеров. В последнее время в наборах итальянской мебели все чаще применяются материалы, которые придают неповторимость изделиям. Это, к примеру, кожа, слоновая кость и пластик. Элитная мебель от итальянских производителей декорируется элементами из кожи крокодила, золотом и драгоценными камнями.

Неоспоримым преимуществом итальянской мебели считается ее экологичность. При ее изготовлении применяются безопасные технологии. Итальянская мебель не теряет своей актуальности на протяжении длительного времени. Поэтому, несмотря на ее высокую стоимость, ее можно считать выгодным вложением денежным средств.

Привлекательной особенностью итальянской мебели является ее практичность. Сегодня востребованной является корпусная мебель, которая отличается повышенной функциональностью и может устанавливаться в помещениях любого назначения.