Грязезащитные коврики позволяют поддерживать чистоту в помещении.

Если грязезащитные коврики купить, то можно сделать полы в помещении чище даже при дождливой погоде.

Грязезащитные покрытия сегодня очень востребованы. Такие изделия позволяют успешно бороться с попаданием в помещение пыли и песка. Когда человек проходит по защитному коврику, грязь с подошвы его обуви максимально удаляется. Грязезащитные покрытия изготавливаются в огромном разнообразии цветовых оттенков, поэтому их легко подобрать под нужный дизайн. Ковры больших размеров широко применяются в помещениях с высокой проходимостью.

Изделия изготавливаются из различных материалов. Грязезащитные покрытия бывают металлическими, резиновыми, ворсовыми. Выбирать защитный коврик необходимо, учитывая особенности помещения. Прежде всего, следует определиться с размером покрытия. Для того чтобы с помощью изделий очистить подошву обуви, необходимо на ней сделать не менее 5 шагов. В просторных помещениях оптимальными являются изделия, превышающие ширину входного проема на 50 см и приблизительно имеющие длину 85 см. На крыльце рекомендуется устанавливать металлические коврики или крупноячеистые изделия, изготовленные из ПВХ. В помещениях с большой проходимостью полы, как правило, полностью покрываются резиновыми грязезащитными ковриками.

В домашних условиях максимально удобными являются коврики из натурального каучука, которые отличаются хорошими качественными характеристиками. Каучук - это натуральный материал. Он может выдерживать большие механические нагрузки и перепады температур. Как аналог можно использовать коврики ПВХ. Они изготавливаются из микроволокон и распушенной целлюлозы. Изделия данного типа втягивают различные загрязнения и впитывают влагу.

Использование грязезащитных ковриков эффективно только при правильном уходе в процессе эксплуатации. Она заключается в их регулярной очистке и проведении сервисного обслуживания. Металлические решетки следует периодически промывать водой из шланга. Резиновые изделия наиболее неприхотливы в уходе и требуют очистки по мере загрязнения. Ворсовые изделия обычно требуют применения специального оборудования и специальных моющих средств.