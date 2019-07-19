Прямой эфир
M 99.5 УКВ 73.97
Сейчас: «Персонально ваш»
Звонок в эфир:
269-97-78
1
Эхо Москвы в Челябинске
19 июля 201916:58

Грязезащитные коврики

Грязезащитные коврики позволяют поддерживать чистоту в помещении.

Если грязезащитные коврики купить, то можно сделать полы в помещении чище даже при дождливой погоде.

Грязезащитные покрытия сегодня очень востребованы. Такие изделия позволяют успешно бороться с попаданием в помещение пыли и песка. Когда человек проходит по защитному коврику, грязь с подошвы его обуви максимально удаляется. Грязезащитные покрытия изготавливаются в огромном разнообразии цветовых оттенков, поэтому их легко подобрать под нужный дизайн. Ковры больших размеров широко применяются в помещениях с высокой проходимостью.

Изделия изготавливаются из различных материалов. Грязезащитные покрытия бывают металлическими, резиновыми, ворсовыми. Выбирать защитный коврик необходимо, учитывая особенности помещения. Прежде всего, следует определиться с размером покрытия. Для того чтобы с помощью изделий очистить подошву обуви, необходимо на ней сделать не менее 5 шагов. В просторных помещениях оптимальными являются изделия, превышающие ширину входного проема на 50 см и приблизительно имеющие длину 85 см. На крыльце рекомендуется устанавливать металлические коврики или крупноячеистые изделия, изготовленные из ПВХ. В помещениях с большой проходимостью полы, как правило, полностью покрываются резиновыми грязезащитными  ковриками.

В домашних условиях максимально удобными являются коврики из натурального каучука, которые отличаются хорошими качественными характеристиками. Каучук - это натуральный материал. Он может выдерживать большие механические нагрузки и перепады температур. Как аналог можно использовать коврики ПВХ. Они изготавливаются из микроволокон и распушенной целлюлозы. Изделия данного типа втягивают различные загрязнения и впитывают влагу.

Использование грязезащитных ковриков эффективно только при правильном уходе в процессе эксплуатации. Она заключается в их регулярной очистке и проведении сервисного обслуживания. Металлические решетки следует периодически промывать водой из шланга. Резиновые изделия наиболее неприхотливы в уходе и требуют очистки по мере загрязнения. Ворсовые изделия обычно требуют применения специального оборудования и специальных моющих средств.

Лента новостей

В раздел новости
1
Скопировать код для сайта insert

Скопируйте код для вставки в блог

Результат вставки

Радио Эхо Москвы в Челябинске

19.07.2019 г.

Грязезащитные коврики

Грязезащитные коврики

Грязезащитные коврики позволяют поддерживать чистоту в помещении.

Если ... читать дальше »

новости и выпуски программ на эту тему:

19 июля 2019 16:29 Электродвигатели WEG
17 июля 2019 18:24 Суши: популярное блюдо разных поколений
17 июля 2019 18:17 Услуги по получению СРО, допусков, лицензий по России
17 июля 2019 18:09 Компьютерные кресла ИКЕА
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial