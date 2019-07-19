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Электродвигатели WEG – характеризуются высоким качеством сборки, что обеспечивает надежность.

Корпорация WEG является известным производителем электродвигателей. Более 120 тысяч двигателей изготавливают на восьми производственных предприятиях ежесуточно. Представительства этого бренда работают практически в каждой стране. В огромном разнообразии, электродвигатели weg используются в различных сферах промышленности. Устройства отличаются прочностью и доступной ценой.

Особенностью электродвигателей этого бренда является то, что они редко выходят со строя даже при работе с высокой нагрузкой. Обеспечивается это высоким качеством сборки. Изготавливают двигатели из высокопрочных материалов. В процессе производства осуществляется строгий контроль всех комплектующих. При изготовлении строго соблюдаются технологические процессы.

Виды электродвигателей

В широком разнообразии корпорация разрабатывает и производит обще промышленные электродвигатели. Ежегодно количество моделей электродвигателей из чугуна увеличивается. Оборудование используется в химической, горнодобывающей, текстильной, бумажной промышленности и пр. Изделия отличаются высшим классом энергоэффективности.

Общепромышленные двигатели – высокопроизводительное оборудование. Изделия изготавливают на предприятиях корпорации в 2 исполнениях: основном и климатическом. Во втором случае устройства разрабатываются с учетом сложных условий. Можно приобрести двигатели для работы в тропическом климате. Имеются модели с защитой от соленой воды и пыли. В общепромышленные двигатели устанавливаются датчики температуры, обеспечивается защита нагревателей от образования конденсата и устанавливается качественная изоляция.

Востребованными являются высоковольтные электродвигатели WEG. Они отличаются минимальными затратами на техническое обслуживание и хорошими функциональными возможностями. Оборудование подходит для использования в различных сферах промышленности. При работе высоковольтные электродвигатели WEG отличаются низким уровнем шума и хорошими показателями эффективности. Производитель уделяет большое значение безопасности, поэтому оборудование изготавливается в соответствии с существующими нормами и стандартами. Высоковольтные электродвигатели WEG — высокоточные и стабильные в работе агрегаты.

Изготавливают на предприятиях корпорации также взрывозащищенные электродвигатели. Изделия отличаются наличием высокопрочного корпуса из чугуна. Предполагается, что он способен выдержать взрыв. Элементы оборудования изготавливают из высокопрочного материала, кроме того в устройствах предусмотрена усиленная конструкция. Если происходит взрыв, то оболочка не разрушается. Это предотвращает распространение огня в окружающую среду. При этом продукты горения выводятся наружу. Взрывозащищенные двигатели эксплуатируются длительное время, отличаются улучшенной производительностью и хорошим энергосбережением. Они безопасны и работают бесшумно.