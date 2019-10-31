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«Эхо Москвы» в Челябинске
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31 октября 201916:15

Они объявили бойкот плохой экологии и шумным офисам. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — компания Sokol Fit

Фитнес-центр в загородной резиденции «Соколиная гора» в Каштакском бору открыли в 2009 году. Клиентам предлагают услуги тренажерного зала с групповыми и персональными тренировками, аква-зону с бассейном, сауной и хамамом, специальные программы для детей. Для постоянных посетителей действует система клубных карт.

О том, как фитнес не только служит оздоровлению людей, но и помогает их объединять по интересам, расскажет учредитель Sokol Fit Василий Курбацких.

Анализировать работу центра будет помогать эксперт проекта — старший партнер группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко.

Прямой эфир в 16:15. Смотрите трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».  

Генеральный партнер бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — «Манго Телеком». Партнер — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт». Эксперты — рекрутинговое агентство «ТИРС» и челябинский филиал компании «Премьер БКС». Премия проводится при поддержке администрации Челябинска и «Территории бизнеса».

Фото: Тимур Боташев

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

31.10.2019 г.

Они объявили бойкот плохой экологии и шумным офисам. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — компания Sokol Fit

Они объявили бойкот плохой экологии и шумным офисам. Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2019» — компания Sokol Fit

О том, как фитнес не только служит оздоровлению людей, но и помогает их объединять по интересам, говорим на «Челябинском эхе» и 31 канале

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