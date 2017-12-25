В тюрьмах Бразилии заключенным сокращают срок за чтение книг

Нескучное право

Фото с сайта psychology-tips.ru

Продолжая рассказывать истории о местах не столь отделенных, мы поведаем о необычных положениях пенитенциарного законодательства разных стран мира.

Самые странные правила внутреннего распорядка действуют в тюрьме Сан-Педро (Боливия). Так, государство обязало всех заключенных не только работать, но и установило для данной категории граждан особые ежемесячные платежи за... внимание: аренду собственной камеры! Но при этом местные заключенные могут жить вместе со своей семьей и даже принимать гостей. Данными правилами пользуются многие туристы, чтобы пожить вместе с заключенными и ознакомиться с тюремными порядками. Хотя большинство из них посещает тюрьму не для расширения кругозора, а чтобы приобрести самые дешевые в стране наркотики.

А в бразильских тюрьмах заключенных приобщают к чтению книг. Каждое прочитанное произведение сокращает срок на четыре дня (правда, сократить срок таким способом можно максимум на 48 дней). Достоверность действительности чтения книги проверяют на основании изложения, подготовленного заключенными на основании прочитанного.

В тюрьмах Бразилии реализуются и другие интересные программы. К примеру, в некоторых пенитенциарных учреждениях в камерах устанавливаются велотренажеры, присоединенные к динамо-машинам, которые снабжают электричеством уличные фонари. За каждые 16 часов, проведенных на тренажере, заключенным засчитывается один день лишения свободы.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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