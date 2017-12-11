В какой стране нельзя расплатиться за покупку мелочью?

Нескучное право

Фото с сайта belnovosti.by

Находясь в отпуске, многие из нас мечтают отправиться в самые экзотические и далекие страны, но не стоит забывать, что туризм – дело не только очень приятное, но и довольно серьезное. Сегодня в нашем выпуске – обзор нелепых законов для туристов, за несоблюдение которых грозит выговор, немалый штраф или даже тюремное заключение.

Так, оказавшись на территории Объединенных Арабских Эмиратов во время Рамадана, будьте особо внимательны, поскольку, возможно, за обычный обед в ресторане вам придется заплатить намного дороже, чем в другое время. Дело в том, что в Эмиратах во время Рамадана запрещено есть на улицах. Поэтому, перекусив в общественном месте, можно оказаться в тюрьме. Такой случай уже произошел с британскими туристами, которые лишись свободы на три недели. Остальным «везунчикам» приходится платить штраф, доходящий до 275 долларов, даже если они всего лишь выпили немного сока.

А вот оказавшись в Канаде, вы поймете что правило «деньги – это всегда деньги» здесь не работает. Во многих заведениях этой страны нельзя расплатиться за покупку или услугу мелкими монетами. А все потому, что в 1985 году в Канаде был принят закон, гласящий, что расплатиться мелочью можно только в том случае, если ее не больше «разумного количества». Таким образом, продавец имеет законное право не принять такую оплату. А вот что понимается в законе под «разумным количеством», к сожалению, не уточняется.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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