В США дети подали в суд на мать, которая «избирательно играла с ними»

Нескучное право

Фото с сайта tagilka.ru

В США и в Европе очень любят составлять рейтинги и списки. Все, что можно сравнить, чему можно позавидовать, над чем посмеяться – все становится предметом статистического изучения и попадает на первые полосы газет. Так, например, в Соединенных Штатах существует рейтинг самых абсурдных судебных исков. О чем же они?

Итак, в одном из штатов дети подали в суд на свою мать за то, что она: а) «избирательно играла с ними», б) «сменила фамилию, чем привлекла к себе ненужное внимание», в) «отказалась купить дочери платье, когда та училась в школе». В настоящее время истцам 20 и 23 года.

А в Нью-Йорке мама четырехлетнего малыша потребовала наказать эксклюзивный колледж для дошкольников. По ее мнению, учебные программы частного учреждения недостаточно хороши для того, чтобы ее ребенок смог в будущем попасть в знаменитую Лигу плюща – ассоциацию американских университетов.

Еще один американец потребовал от двух других граждан США 250 тыс. долларов за «несоблюдение договора». Обычный случай, если бы не обстоятельства… Истец сидит в тюрьме, куда попал за похищение ответчиков во время преследования полицией. Несмотря на то, что истец угрожал похищенным ножом, он утверждает, что пострадавшие обещали спрятать его за определенную сумму от полиции, а потом бессовестно нарушили договор. «Абсурд!» – скажете вы. Но порой даже такие дикие иски приходится рассматривать американским судьям.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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