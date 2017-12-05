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Нескучное право

Дело о попкорне. Житель США убедил суд, что заболел во время приготовления фастфуда

  • 05.12.2017 г. 08:31
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Фото с сайта 25.inform.kz

В сегодняшнем выпуске о самых смешных, диких, необычных судебных исках XXI века. Герой первой истории явно убежден, что лучшая защита – это нападение. Как иначе объяснить тот факт, что водитель из Флориды, севший за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, подал в суд иск на сбитого им пешехода, хотя до этого признал свою вину в непредумышленном убийстве?

Второй истец, женщина из штата Мичиган, блеснула изобретательностью: подала иск на 5 млн долларов за якобы украденный у нее бензин, местом нахождения которого был бак автомобиля, конфискованного властями по решению суда.

Данные иски не нашли отклика у судей и остались без удовлетворения. Однако так бывает не всегда.

Жителю Колорадо удалось отсудить 8 млн долларов благодаря силе убеждения. Он смог убедить суд в том, что причиной его болезни являются пары попкорна, выделяемые при приготовлении в микроволновой печи.

А в штате Нью-Гэмпшир домовладельцы обратились в суд с требованием оштрафовать соседку, поскольку она в своем садике вырастила цветы, не сочетающиеся с внешним видом жилого комплекса, якобы нарушив тем самым оберегаемую истцами гармонию окружающего мира. Интересно, как суд определил наличие дисгармонии, но как-то, видимо, смог: он присудил соседке выплачивать ежедневный штраф в размере 50 долларов.


Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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