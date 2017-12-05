В Москве женщина подала в суд на сервис купонов из-за утраченной стройной фигуры

Нескучное право

Фото с сайта euroasianews.ru

Суд – дело серьезное, однако иногда работа судьи превращается в настоящее зрелище. И если к скандалам и многомиллионным искам на пустом месте в судебной системе США мы уже привыкли, то для России подобное – скорее, редкость. Представляем вашему вниманию один из «нетипичных» для нашего менталитета исков, рассматриваемых российским судом.

Любительница сервиса Groupon обратилась в один из районных судов Москвы с иском к компании-владельцу скидок о взыскании крупной суммы. Женщина в заявлении указала, что набрала лишние килограммы, посещая рестораны со скидкой, поскольку cервис дал неполную информацию, а именно не прописал калорийность блюд, предлагаемых в ресторане, и не предупредил о возможном наборе веса, что негативно отразилось на здоровье женщины.

Утрату стройной фигуры она оценила в 18 млн рублей, в том числе включив в исковые требования сумму за моральные страдания и утраченные возможности устроиться на хорошую работу.

Суд, отказывая в удовлетворении заявления истицы, в своем решении указал, что требования к рекламе относительно изложения информации о калорийности и предупреждения о наборе лишних килограммов законом не предусмотрены. И вот часть решения дословно: «Взрослые дееспособные люди должны контролировать свои потребности и поступки самостоятельно, равно, как и нести за них ответственность».

Таким образом, девушке не удалось заработать денег на липосакцию, посещение диетолога, обновление гардероба и другие нужды, возникшие из-за неуемного аппетита.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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