В американском суде выяснили, есть ли у обезьяны авторские права на селфи

Нескучное право

Фото с сайта cryptozoo.ru

Зоопарки считаются одними из любимых мест отдыха детей и взрослых, однако даже в них случаются курьезные ситуации, из которых впоследствии вытекают судебные иски.

В одном из американских заповедников фотограф-натуралист случайно оставил без присмотра фотоаппарат, данной оплошностью воспользовалась обезьянка. В процессе изучения необычного предмета она несколько раз нажала на спусковой затвор и сделала серию знаменитых «обезьяньих селфи».

Зоозащитники подали судебный иск в федеральный суд, утверждая, что именно обезьяна, а не фотограф имеет авторские права на данные снимки, и настаивали на том, чтобы все авторские отчисления за использование фотографии, были отданы макаке. Тем временем бюро регистрации авторских прав в США утверждает, что регистрирует права только на работы, созданные людьми.

А вот американская семья 3-летнего мальчика подала в суд на зоопарк по другой причине. В зоопарке проводилась промоакция, посвященная открытию выставки «Сафари с динозаврами». Каждому посетителю сотрудники заведения давали на память сувенирную монетку. Получил подарок и герой нашей истории. Однако недолго думая, мальчик проглотил сувенирную монетку. В последующем ребенку потребовалась операция. Так как медицинской страховки у семьи не было, а больница выставила счет в 50 тыс. долларов, семья обратилась в суд с иском к зоопарку. В иске указано, что семью тогда не предупредили о вреде глотания монет и о возможных последствиях…



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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