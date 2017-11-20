Судья в США отправил в тюрьму всех участников процесса из-за телефонного звонка

Нескучное право

Фото с сайта inform.kz

Сегодня мы продолжим рассказывать о необычных приговорах, которые выносили судьи за небольшие правонарушения в США. Итак, знакомимся с героями.

Во время судебного слушания американского судью буквально вывел из себя телефонный звонок, раздавшийся в зале. Судья потребовал признаться, кто забыл выключить телефон в суде, однако участники процесса молчали. Тогда судья поставил ультиматум: или нарушитель признается, или все присутствующие в зале отправятся в тюрьму.

Нарушитель спокойствия не признался и сорок шесть человек были отправлены за решетку. Участников процесса выпустили в тот же день, а вот судью отправили в отставку. И с этим решением сложно не согласиться.

А вот еще один нелепый приговор. На этот раз перед судом предстал парень, который поднял руку на свою девушку. Судья выслушал показания потерпевшей и обвиняемого и приговорил молодого человека к женитьбе на избитой им девушке. Судья указал, что узы брака заставят молодого человека в следующий раз подумать, прежде чем прибегнуть к физической силе.

Еще в одном штате США владелицу ветхих зданий приговорили к шести месяцам домашнего ареста. Женщина собирала арендные платежи с жильцов, не производя ремонтные работы. Тюрьмой для женщины стало одно из ее собственных зданий, находящееся в плачевном состоянии. Помимо всего прочего суд обязал ее вернуть все собранные арендные платежи, чтобы направить их на реставрацию зданий.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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