  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -2 ... -4 C°
  • -3 ... -5 C°
  • 59.2746р. - 0.3579
  • 69.6654р. - 0.6950
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант
Нескучное право

Судья в США отправил в тюрьму всех участников процесса из-за телефонного звонка

  • 20.11.2017 г. 17:29
  • Слушать: эфир Скачать (0.74 Мб)
2011telefon_2.jpg
Фото с сайта inform.kz

Сегодня мы продолжим рассказывать о необычных приговорах, которые выносили судьи за небольшие правонарушения в США. Итак, знакомимся с героями.

Во время судебного слушания американского судью буквально вывел из себя телефонный звонок, раздавшийся в зале. Судья потребовал признаться, кто забыл выключить телефон в суде, однако участники процесса молчали. Тогда судья поставил ультиматум: или нарушитель признается, или все присутствующие в зале отправятся в тюрьму.

Нарушитель спокойствия не признался и сорок шесть человек были отправлены за решетку. Участников процесса выпустили в тот же день, а вот судью отправили в отставку. И с этим решением сложно не согласиться.

А вот еще один нелепый приговор. На этот раз перед судом предстал парень, который поднял руку на свою девушку. Судья выслушал показания потерпевшей и обвиняемого и приговорил молодого человека к женитьбе на избитой им девушке. Судья указал, что узы брака заставят молодого человека в следующий раз подумать, прежде чем прибегнуть к физической силе.

Еще в одном штате США владелицу ветхих зданий приговорили к шести месяцам домашнего ареста. Женщина собирала арендные платежи с жильцов, не производя ремонтные работы. Тюрьмой для женщины стало одно из ее собственных зданий, находящееся в плачевном состоянии. Помимо всего прочего суд обязал ее вернуть все собранные арендные платежи, чтобы направить их на реставрацию зданий.


Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

Все выпуски программы »

Программы на эту тему