Грабитель после попытки украсть велосипед подал в суд на его владельца

Нескучное право

Фото с сайта 56nv.ru

Как бы странно это ни звучало, но порой именно велосипед как транспортное средство находится в эпицентре совершения преступлений.

Так, например, в Канаде 19-летний оболтус получил условный срок за мелкое правонарушение и должен был регулярно встречаться с офицером, осуществляющим надзор за условно осужденными. Молодой человек исправно посещал полицейский участок, но однажды задержался на работе и, чтобы успеть на встречу с офицером, украл велосипед и поехал на нем.

Парня арестовали. К предыдущему сроку еще добавили обвинение в краже. Всему виной стал велосипед. На судебном заседании адвокат бедолаги пояснил, что поступки парня противоречат логике и совершены по глупости, а не со злым умыслом. Но суд счел, что такой глупости не может быть никакого оправдания.

А вот во Флориде был пойман, напротив, очень умный воришка. Все началось с того, что парень влез в чужой фургончик, чтобы украсть велосипед. Однако настоящий хозяин поймал вора с поличным, побежал за ним и стащил с велосипеда, после чего, дожидаясь приезда полицейских, не без помощи соседей надел на грабителя наручники. Никто даже не мог подумать, что спустя три года после этого тот кое-что вспомнит. А именно то, что потерпевший уронил его с велосипеда.

За перенесенные физические и моральные страдания грабитель скромно запросил полмиллиона долларов. В своем иске он пояснил, что потерпевший избил его при задержании перед тем, как передать полицейскому патрулю.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

Все выпуски программы »