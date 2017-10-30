Супруги после развода не смогли поделить кур и устроили скандал

Нескучное право

Фото с сайта kianews24.ru

Во все времена считалось, что в суд обращаются, чтобы добиться правды и справедливости. Совсем недавно нестандартное решение пришлось исполнять судебным приставам: «арестовывать» медведицу Машу. А дело было так: в Великом Новгороде судебные исполнители приехали освобождать земельный участок, на котором располагался кемпинг. В местном кафе приставы нашли голодную медведицу. Выяснилось, что Маша жила на территории заведения общепита почти 15 лет. Хозяева держали медведицу, чтобы завлекать посетителей в кафе, но в тяжелые для бизнеса времена ее не на что было содержать. Судебным приставам на первых порах пришлось бросить клич среди местных жителей, чтобы накормить медведицу. Позднее Машу устроили в питомник.

Еще один необычный случай, связанный с животными, произошел в Приморском крае. Семейная пара после развода никак не могла поделить имущество. Суд четко определил, кому должны отойти совместно нажитые телевизор, мягкая мебель, холодильник и морозильная камера. Однако при дележке 16 кур-несушек случилась заминка – каждый из супругов хотел забрать себе курицу получше, что в итоге не могло не закончиться скандалом.

Приставы приняли соломоново решение: по восемь кур они пометили розовым и синим маркером, вне зависимости от породы, яйценоскости и упитанности пернатых. Мужчине достались куры с синим штрихом, женщине – с розовым. Оказывается, обращаться в суд можно не только по серьезным поводам, но и «курам на смех».

Интересными фактами с нами делится Адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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