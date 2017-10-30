Женщине выплатили 10 тыс. рублей за «смерть» по ошибке

Нескучное право

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

С курьезными ситуациями мы сталкиваемся ежедневно, однако бывает, что они становятся просто абсурдными.

Мы уже рассказывали историю про мужчину, которому пришлось доказывать в суде, что он не умер. В тот раз ошиблось бюро судебно-медицинских экспертиз, передавшее в органы ЗАГСа заключение о смерти мужчины, которая и была зарегистрирована. Путаница возникла после кончины полного тезки несчастного гражданина, с которым у потерпевшего совпадали инициалы и дата рождения.

Похожая история произошла с одной гражданкой России: ее паспорт внесли в базу данных умерших. В 2014 году гражданка Российской Федерации обратилась в банк, чтобы оформить поручительство по ипотечному кредиту своей дочери. В отделении банка ей сообщили, что ее паспорт является недействительным. Проверив данные своего паспорта, женщина выяснила, что она числится в списке умерших.

В последующем паспорт гражданке заменили и объяснили: документ получил статус недействительного в связи с тем, что умерла однофамилица, проживающая ранее в том же городе. Ошибка была допущена сотрудником паспортно-визовой службы, но применение мер дисциплинарного воздействия к нему оказалось невозможным в связи с тем, что он давно уволился.

Сложившаяся ситуация сильно потрясла гражданку, и она обратилась в суд с исковым заявлением к минфину России. Потребовала выплатить ей 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Решением суда иск был частично удовлетворен. С минфина за счет средств казны в пользу истца была взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Интересными фактами с нами делится Адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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