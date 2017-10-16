Жительница Калифорнии подала в суд на местные власти из-за wi-fi на стоянках

Нескучное право

Фото с сайта gov39.ru

Судебные тяжбы - процесс далеко не из приятных, да и могут длиться они годами, поэтому многие зачастую не хотят даже связываться с этим делом. Но героиня нашего выпуска была настолько возмущена несправедливостью, что подала иск на местные власти США, оценив его более чем в 3 млрд долларов. А все начиналось с малого…

В штате Калифорния власти для удобства автовладельцев оборудовали автомобильные стоянки беспроводной сетью (wi-fi). Система проста: подъехал к счетчику, оплатил кредиткой и – пользуйся. Казалось бы, можно только сказать спасибо властям. Но нет! Жительница штата Калифорния заявила, что беспроводные сети на автостоянках вызывают у нее звон в ушах и кучу смертельнейших болезней, с которыми она не в состоянии справиться.

Свои физические и нравственные страдания американка оценила в 1,7 млрд долларов в качестве единовременной компенсации и еще по 1,7 млн ежемесячно. Что удивительно, в иске женщина ссылается на исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения, в котором сказано, что даже низкий уровень излучения wi-fi может вызывать смертельные заболевания, в том числе и звон в ушах.

И хотя исковые требования американки не были удовлетворены, а автомобильные стоянки с беспроводной сетью Интернет продолжают действовать до сих пор, описанный нами судебный прецедент, возможно, заставит инициативных людей дважды подумать, прежде чем нести прогресс в массы.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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