Почтальона из Пальма-де-Майорки осудили на 384 тыс. 912 лет

Нескучное право

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Знаменитый ученый Таганцев, определяя цели наказания, указывал: «Будучи личным страданием, причиняемым виновному за учиненное им деяние, наказание должно быть организовано так, чтобы оно служило или могло служить тем целям, которые преследует государство, наказывая». Однако при изучении судебной практики зарубежных государств возникают вопросы относительно того, какую цель преследует правоприменитель, приговаривая подсудимого к чрезмерно длительным тюремным срокам.

Самый большой срок в истории испанской судебной системы получил 20-летний почтальон из Пальма-де-Майорки. В 1972 году он был осужден на 384 тыс. 912 лет за то, что не доставил письма. Согласно проведенному расследованию, он не доставил более 4 тыс. писем. Неизвестно, почему была применена столь жестокая мера наказания и на такой длительный срок, видимо, письма имели наивысшую степень важности. Так, судьба молодого человека была определена не то, что до конца его жизни, а даже более.

Известно, что запредельными по длительности приговорами славятся США. Один из наиболее длительных сроков получил Шалом Вайс. Работая обычным клерком, с помощью знаний и доступа к пенсионной базе он ограбил множество американских пенсионеров и скрылся. Был объявлен в федеральный розыск, а затем арестован. В итоге судья приговорил Вайса к 2 тыс. лет лишения свободы. Забавное совпадение, но приговор этот был вынесен в 2000 году. Осужденный, не желая мириться с решением судьи, обжаловал приговор. Но, к его глубочайшему сожалению, срок сократили всего до 845 лет.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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