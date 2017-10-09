Окна не заплатили сами за себя. Хитрый клиент проучил установщиков за пустые обещания

Нескучное право

Фото с сайта plastservis-m.ru

Динамичное и постоянно развивающееся современное общество невозможно себе представить без рекламы, поскольку именно ей принадлежит важнейшая роль в формировании общественного мнения. Однако очень часто мы переоцениваем реальные возможности рекламируемого товара, что порой приводит далеко не к желаемому результату.

Например, некий Ричард Харрис, воодушевившись от просмотра рекламы пива, стал употреблять его так часто, как только мог, чтобы достичь обещанного результата – стать красивее, успешнее и умнее. Но впоследствии, как вы понимаете, все вышло наоборот: чем больше и чаще он выпивал хмельной напиток, тем хуже он себя чувствовал, особенно по утрам, а женщины и вовсе перестали смотреть в его сторону. Свой моральный ущерб Харрис оценил в довольно скромную сумму – десять тысяч долларов. Но суд, к сожалению разочаровавшегося потребителя, отказал в рассмотрении его заявления.

Однако жертвы непродуманной рекламы иногда становятся и победителями. К примеру, в штате Техас на Тома Стейна подала в суд стекольная компания. Оказывается, прошел уже год с тех пор, как фирма поставила в кредит новые рамы и стекла в его доме, а он так и не заплатил. В ответ Том заявил, что ни в коем случае не оспаривает ни договор, ни качество работы, ни выставленный счет. Но дело в том, что перед установкой торговый агент стекольной фирмы сказал при свидетелях: «Не пройдет и года, как эти стекла сами заплатят за себя!». И хитрый клиент просто терпеливо ждал, когда обещания агента сбудутся.

Разумеется, стекла никак не могли оплатить накопившиеся счета, однако суд признал правоту Стейна, и фирме пришлось списать всю проделанную работу в графу расходов.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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