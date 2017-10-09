Собака лаяла «громче самолета». Американец отсудил у соседей полмиллиона долларов

Нескучное право

Фото с сайта PetsTime.ru

Иски, причиной которых стали домашние питомцы, - в программе "Нескучное право"



Сегодняшний выпуск «Нескучного права» будет особенно интересен держателям домашних животных. Как животные соотносятся с юриспруденцией, спросите вы? Порой очень даже прямо: так, в судебной практике встречаются довольно необычные судебные дела, в которых причиной конфликта стали именно домашние питомцы.

Две интересные истории произошли в Сиэтле или, как его называют местные жители, в Изумрудном городе. Первым заслуживает внимания дело Вудро Томпсона, который подал на своих соседей иск на полмиллиона долларов. В заявлении истец указал, что домашний любимец соседей, дворняга Каупер, лает с уровнем звука в 128 децибел, что «превышает даже шум от раскатов грома и соизмеримо со звуком взлетающего реактивного самолета». Хозяйка собаки Дениз Нортон сначала не восприняла происходящее всерьез, считая, что все обойдется устными замечаниями и упреками. Однако неявка ответчиков на судебное заседание обеспечило удовлетворение требований истца.

Второй интересный инцидент произошел также в Сиэтле. Соседи подали в суд на родителей 8-летней Габи Манн. Девочка подкармливала ворон, которые в благодарность приносили ей блестящие безделушки. Недовольные истцы заявили, что птицы оставляют помет, разбрасывают мусор и привлекают грызунов. Кроме того, вороны наносят повреждения домам. Соседи потребовали $200 тыс. в качестве компенсации за поломанные водосточные желобы и трубы.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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