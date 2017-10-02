Как математика и пистолет Макарова помогли посадить преступника в тюрьму?

Нескучное право

Фото с сайта infovoronezh.ru

Сегодня в выпуске «Нескучного права» мы расскажем об интересном случае из следственной практики, произошедшем еще в те времена, когда следствие по уголовным делам производили прокуроры.

В одном из краев нашей страны следственной группой прокуратуры расследовалось уголовное дело о многочисленных убийствах сотрудников правоохранительных органов и лиц, сотрудничавших с федеральной властью. В ходе проведенных следственных мероприятий были задержаны непосредственные исполнители преступлений – боевики из банды. Пытаясь уйти от наказания, преступники заявили ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы, в рамках которой одному из бандитов был задан вопрос, знает ли он математику. Тот уверенно ответил, что знает. Эксперт начал тестирование.

– Сколько будет два плюс два?

– Четыре.

– Сколько будет дважды два?

– Четыре.

На простейшие вопросы он отвечал вполне бойко. Но как только начались сложные, боевик начал сомневаться.



– Сколько будет дважды восемь?

Преступник сморщился, напрягся, но сосчитать так и не смог.

– Восемью два?

Та же реакция.

Казалось бы, что интересного может случиться в этой истории дальше? Ну не сведущ преступник в простых математических расчетах, что с того?

Но неожиданностью стало не это, а то, что боевик-таки дал правильный ответ. И не потому, что смог сосчитать, а потому что следователь дал боевику понятную для того подсказку, спросив: «Сколько патронов в двух полных обоймах пистолета Макарова?». Лицо бандита тут же расплылось в улыбке: «Шестнадцать!».



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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