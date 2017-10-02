Американка отсудила у табачной компании миллиарды долларов за выкуренные сигареты

Нескучное право

Фото с сайта Арбат City

В прошлый раз в «Нескучном праве» мы рассказали о том, как к курению относятся в различных странах на законодательном уровне. Сегодня мы бы хотели поделиться еще несколькими интересными фактами на эту тему.

Увы, несмотря на активные действия государств в борьбе с курением, есть противоположные силы, которым курильщики выгодны, – речь идет о производителях табачных изделий, извлекающих неплохую прибыль из вредных привычек.

Но нужно сказать, что выгодный бизнес порой несет и убытки. Примером тому может служить история, произошедшая в США: жительница Калифорнии Бетти Баллок на протяжении 47 лет курила сигареты от компании «Филипп Моррис», в конце концов женщина заболела раком легких и посчитала, что виновны в этом производители выкуренных ею за жизнь сигарет. Пострадавшая подала иск против ненавистной ей компании и выиграла. Суд обязал «Филипп Моррис» выплатить 750 тыс. долларов в качестве компенсации за материальный ущерб, 100 тыс. «за страдания» и 28 млрд в виде штрафа.

Не менее интересен следующий курьезный случай. Некий адвокат из Америки, приобретя коробку дорогих коллекционных сигар, застраховал каждую из них от всевозможных несчастий, в том числе и от пожара. Затем он их выкурил, после чего попросил страховую компанию выплатить страховку, утверждая, что сигары погибли в результате «серии пожаров небольшой силы». Заявление абсурдно, но еще более абсурдно решение суда, признавшего иск достойным удовлетворения! Страховая компания, конечно же, выиграла апелляцию, доказав, что подсудимый виновен в 24 умышленных поджогах. За каждый случай ему дали по одному году лишения свободы. Не стоит злоупотреблять своими правами, как правило, это приводит к негативным последствиям, например, как в данном случае с поджогами сигар.

Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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