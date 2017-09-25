Где сотрудникам компаний выплачивают премии за отказ от курения?

Нескучное право

Фото с сайта Avto.KazanFirst.Ru

Всем известно губительное воздействие табака на организм человека. И в связи с этим очевидно стремление властей ограничить своих граждан в такой вредной привычке, как курение.

Самым первым государством, запретившим курение в общественных местах, стал Бутан. Запрет, введенный в 17 веке, работает до сего времени. За нарушение предусмотрен штраф, эквивалентный 170 евро.

В Финляндии и Швеции закреплен также и иной подход - этакая поощрительная политика: всем сотрудникам государственных (а нередко и частных) компаний и организаций выплачиваются премии в том случае, если они бросили курить и не возвращаются к этой привычке. Хотя никто не отменял и запретов, причем довольно строгих. Так, в Финляндии в 1977 году был введен запрет на курение в общественных местах, за нарушение которого несовершеннолетним грозило тюремное заключение!

Следует, кстати, сказать, что Финляндия в борьбе с курением считается мировым лидером. Не так давно там было запрещено курить даже на собственном балконе, так как дым может дойти до некурящих соседей. И подобные средства оправдывают цель: страна намеревается к 2040 году стать полностью некурящей.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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