Пенсионеры отсудили 180 тыс. долларов за недолитый кетчуп

Нескучное право

Фото с сайта canadabiz.info

Сегодня расскажем об удачных судебных исках обычных граждан. Иски были предъявлены к крупным компаниям, занимающимся производством продуктов питания.

Американская пожилая супружеская пара однажды решила приготовить мясо по необычному для себя рецепту, для чего приобрела банку кетчупа Heinz. Но, измерив содержимое упаковки, пенсионеры вдруг обнаружили, что количество кетчупа не соответствует указанному на этикетке. Разница составляла около 42 граммов — примерно две-три столовые ложки. Возмущенные Билл и Марша решили после этого проверить еще одну банку при свидетелях — в ней также оказалось на 42 грамма меньше. После следующей публичной проверки они подали на производителя в суд.

Не удивительно, что дело закончилось полной победой пенсионеров, — калифорнийский суд присудил им 180 тыс. долларов, а компанию обязали не только доливать кетчуп до указываемого количества, но и прибавлять сверху еще во все бутылки, продающиеся в Калифорнии в течение месяца, что лишило Heinz еще 650 тыс. долларов прибыли.

А в 2013 году в социальных сетях разгорелся еще один скандал – посетители ресторана Subway вдруг обнаружили, что продаваемые там сэндвичи меньше заявленной длины. Американцы из Нью-Джерси решили подать на Subway в суд, потребовав увеличить длину сэндвича. По предварительному соглашению компенсацию в 1000 долларов получили только первые девять истцов. Все остальные (а их миллионы) не получили ни денежной компенсации, ни даже бесплатного сэндвича. И еще Subway согласились «принять меры для того, чтобы увеличить длину сэндвича».



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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