Дело на 14 копеек. Пенсионный фонд подал в суд на администрацию района

Нескучное право

Фото с сайта Vsev.net

Судебная тяжба за 1 рубль давно уже никого не удивляет. Понятно, что опровержение компрометирующей информации в таких делах стоит намного дороже. Однако один из процессов в Арбитражном суде не только побил рекорд мизерности суммы иска в семь раз, но и не оставил никаких подсказок к разгадке цели, с какой он был затеян.

Тяжба двух государственных учреждений из-за 14 копеек стала главным претендентом на звание «странность года». Арбитражный суд рассмотрел дело по заявлению управления Пенсионного фонда к администрации района о взыскании 14 копеек недоимки по страховым взносам.

Внимания заслуживает загадочный пробел в знании чиновниками профильных законов России. Ведь в законе «О страховых взносах» прямо прописано, что сумма страховых взносов менее 50 копеек отбрасывается. Таким образом, иск изначально не имел никаких перспектив в суде, поскольку недвусмысленно противоречит закону.

Как и ожидалось, суд отказал в удовлетворении требований управления Пенсионного фонда. Особую пикантность иску придает тот факт, что государственная пошлина по этому делу должна была составить 2000 рублей. Но, в данном случае, даже ее не получилось взыскать, поскольку заявитель освобожден от ее уплаты как государственный орган и орган местного самоуправления.

Таким образом, бессмысленный судебный процесс не только занял рабочее время судей, но и не был оплачен.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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