В какой стране отпуск всего восемь дней в году?

Нескучное право

Фото с сайта Informatio.ru

Многие россияне считают, что рабочий день слишком длинный, а отпуск короткий. Однако все познается в сравнении. Стандарт рабочей недели в России – 40 часов, пятидневка с двумя выходными. А что же в других странах?

В Гонконге, лидере рейтинга трудоголиков, работают более 50 часов в неделю, а ежегодный отпуск составляет всего 17 дней.

А вот в Японии вообще считается дурным тоном брать отпуск – поэтому большинство японцев отдыхает всего восемь дней в году вместо положенных 18.

Чуть ли не единственная страна в мире, где нет законодательно закрепленного отпуска – это США, там все зависит от того, как работник договорится с работодателем.

Конечно, есть, напротив, страны, работникам в которых можно позавидовать: например, жители Швеции, Дании, Австрии и Канады имеют самые продолжительные отпуска в мире: не менее шести недель в год.

А в Израиле работодатели помимо отпускных дней предоставляют работникам еще и «оздоровительные» дни. Количество тех и других зависит от стажа работы.

В Нидерландах установлена самая короткая трудовая неделя - всего 30 часов. Так что наша трудовая неделя – не самая короткая, но, что радует, и не самая длинная!



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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