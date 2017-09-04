В США женщина отсудила у McDonald’s почти 3 млн долларов за кофе

Нескучное право

Фото с сайта businesspskov.ru

Сегодня мы расскажем, с какими необычными претензиями к корпорациям потребители обращаются в суд и во сколько корпорациям обходятся тяжбы с дотошными покупателями.

В 2012 году в суд на компанию Apple подала 83-летняя гражданка США. В одном из магазинов Apple американка врезалась в стеклянную стену и сломала нос. За полученную травму и понесенный моральный ущерб женщина потребовала 1 млн долларов. Ее претензия к производителю iPhone заключалась в том, что Apple стремится следовать дизайнерским тенденциям, но не задумывается о том, что те же стеклянные стены могут быть опасны для людей.

Еще одним хрестоматийным примером судебной тяжбы обычного гражданина с корпорацией можно назвать процесс американки против McDonald’s. 79-летняя женщина купила в «Мак-Авто» стакан кофе и разлила горячий напиток на себя. После чего получила ожог третьей степени. Примечательно, что американка пыталась урегулировать спор с рестораном, не прибегая к судебным разбирательствам, однако в McDonald’s отказывались компенсировать расходы на лечение. Суд присяжных счел, что компания подает клиентам слишком горячий напиток, в то время как кофе у конкурентов на несколько градусов холоднее. В результате McDonald’s был выл вынужден заплатить штраф в размере 2,7 млн долларов.

Отдельно стоит упомянуть и фармацевтические распри. Например, в 2009 году компании Pfizer Inc. пришлось заплатить 2,3 млрд долларов за незаконный маркетинг при продаже обезболивающего. Суд обвинил корпорацию в незаконном содействии продаже не только этого препарата, но и других лекарств, безопасность применения которых не доказана.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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