Одна из самых гуманных тюрем в мире. В Норвегии для заключенных оборудовали звукозаписывающую студию, спортзал и зимний сад

Нескучное право

Фото с сайта 74.мвд.рф

Тюрьма для российского жителя – самое жуткое и неблагоприятное место, где, будучи в здравом уме, не пожелал бы оказаться никто. Но вспомните кинофильм «Хочу в тюрьму», где главный герой Семен Лямкин делал все, чтобы попасть в голландскую тюрьму: разрисовывал остановки, бил стекла, дебоширил, а его (что ж такое!) никак не забирали.

Шутка ли? Да не такая уж и шутка! Скорее, пророческое кино. В 2010 году была построена норвежская тюрьма Хальден Фенгсель, считающаяся одной из самых гуманных тюрем мира.

На каждого заключенного там выделено 12-16 кв.м. в отдельном помещении с душевой, ЖК-телевизором и 150 тыс. евро в год на содержание. На территории комплекса расположена студия с профессиональном звукозаписывающим оборудованием, спортзал, отдельная площадка для занятий спортом на свежем воздухе, медицинский центр, производственные мастерские, зимний сад и многое другое.

В камерах заключенные должны проводить время с 20:30 до 7:30, в остальное время они могут свободно передвигаться по территории комплекса, отдыхать, учиться, работать и заниматься тем, что каждому больше нравится.

Наличие охраны там носит больше формальный характер, сотрудники не только не вооружены, но и не имеют иных средств оборонительной защиты, а комнаты для заключенных больше похожи на помещения недорогого отеля.

При всех этих условиях в тюрьме содержатся опасные заключенные, получившие значительные сроки. Что ж, посмотрев на все это, можно легко понять Семена Лямкина.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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