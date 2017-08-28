В Англии мужчина развелся с женой из-за тунца

Нескучное право

Фото с сайта Blog.synergy.ru

Сегодня выпуск "Нескучного права" завершает тему брачных отношений. Мы уже рассказали об интересных требованиях к проведению торжеств, о возрасте, с которого лицам разрешено вступать в брак в различных странах. Сегодня об особенностях расторжения брака.

Итак, в некоторых странах существуют нетрадиционные пути расторжения брака. Например, в Делавэре пары могут аннулировать брак, если он был заключен на спор. Поэтому, дабы не проиграть пари, действуйте, ведь есть основание для расторжения.

В африканском племени Баланта закон гласит, что если жена несчастлива в браке, она может развестись, когда износится ее свадебный наряд. Однако женщине не запрещается порвать платье, тогда развод обеспечен.

А в Англии одной из причин развода может выступить «неразумное поведение». Так распалась одна из английских семей, где допустимым основанием для развода была признана жалобы мужа на то, что жена каждый вечер готовила ему на ужин тунца. Хотя, согласитесь, поведение действительно нестандартное. Интересно, может быть, развод и был тайной целью супруги?

Вот такие интересные особенности можно наблюдать в жизни людей в разных уголках нашей планеты.

Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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