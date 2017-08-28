В какой стране можно жениться в 5 лет, а выходить замуж - в 16 лет?

Нескучное право

Фото с сайта Vsemobrake.ru

В продолжение темы о необычных законах разных государств мира в данном выпуске "Нескучного права" мы расскажем об особенностях вступления в брак. Например, Индия может похвастаться жесткими и вместе с тем интересными возрастными рамками вступления в брачный союз. Девушки в этой стране могут выходить замуж с 16 лет, а вот молодые люди имеют полное право жениться уже с пяти лет.

В таких странах, как Саудовская Аравия и Судан, минимальный возраст для вступления в брак для мальчиков и девочек составляет 10 лет, в Иране – 9 лет. В Йемене вовсе разрешены браки в любом возрасте. Вот где, оказывается, сказки про то, как добрые друзья поженили своих чад с рождения, – вовсе не сказки!

Кое-где в США девочки могут вступить в брак с 12 лет, мальчики – с 14 лет, в Лаосе – с 15 лет. В Китае брачный возраст для женщин составляет 20 лет, а для мужчин – 22 года.

Достигнув установленного законом возраста, находясь в Монако, вы обязаны дать объявление о свадьбе на листе бумаги, который прикрепляют на дверях мэрии на десятидневный период, включающий в себя два воскресенья.

Интересно, что в Киргизии президент одобрил поправку в Уголовный кодекс, в которой конкретизируется, что брак требует безоговорочного согласия на него со стороны невесты. Это, вероятно, способ борьбы с традицией воровать невесту.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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