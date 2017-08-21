Перестрелка помидорами и солнечные законы

Нескучное право

Фото с сайта Nkrr.ru

Если вы хотите незабываемых впечатлений, то вам стоит посетить некоторые страны мира в тот момент, когда в них проходят необычные праздники, что примечательно, официально установленные. Сегодняшний выпуск познакомит вас с самыми интересными из них.

В последнюю неделю августа на востоке Испании проходит Томатина – фестиваль, посвященный уходящему лету. Его кульминация – массовая перестрелка помидорами, которая по специальному сигналу начинается на городской площади. Эта традиция родилась почти случайно: в 1945 году, празднуя окончание лета, уронили одного из участников парада, наряженного в большую фигуру. Тот принял это за обиду и начал потасовку, к которой с увлечением подключились его друзья. В ход пошли помидоры из соседней овощной лавки. Полиция, конечно, драку пресекла и заставила оплатить испорченный товар, но на следующий же год конфликтующие стороны встретились вновь, вооруженные уже своими помидорами.

Каждый год во всем мире празднуют День солнца, который приходится на 3-е число последнего весеннего месяца. Иногда именно с солнцем в той или иной мере связаны законоположения разных стран мира. Например, в Калифорнии существует закон, гарантирующий жителям штата право загорать на солнце. В Гонолулу на Гавайях запрещено громко петь после заката. А вот в штате Теннеси до захода солнца разрешено употреблять в пищу все, что гражданин сбил на своем автомобиле. Ужасное правило, ведь сбить можно и человека. Но ведь не значит же это, что водитель имеет полное право употребить его в пищу?!



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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