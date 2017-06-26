Мужчине пришлось через суд доказывать, что он жив

Нескучное право

Фото с сайта Vdvsp.ru

От великого до смешного – один шаг. Нередко эта истина находит подтверждение в уголовных, гражданских и арбитражных процессах в российских судах. В сегодняшнем выпуске мы вспомним судебное разбирательство, в ходе которого жителю одного из городов России, чтобы отстоять свои права на жилище, охрану здоровья, труд и медицинскую помощь, пришлось в суде доказывать, что он еще живой.

Обратился в суд мужчина после того, как бюро судебно-медицинских экспертиз передало в органы ЗАГСа заключение о его смерти, которая и была зарегистрирована. Путаница возникла после кончины полного тезки несчастного гражданина, с которым у него совпадают инициалы и дата рождения. Однако несмотря на явные противоречия в сведениях о личности, содержащихся в первичных медицинских документах, в справке, которая оформляется при выдаче паспорта, причины несоответствия медрегистратором не были выяснены и устранены.

В итоге неверно оформленное медицинское свидетельство о смерти тезки было представлено в органы ЗАГСа и на его основании была зарегистрирована смерть ныне здравствующего жителя города. После чего его конституционные права на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, на труд, на социальное обеспечение в связи с регистрацией смерти были прекращены.

Для восстановления законных прав и свобод гражданину пришлось обращаться в суд и доказывать, что он жив.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

Все выпуски программы »