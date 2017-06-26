Суд разрешил зрителям ходить в кино со своей едой

Нескучное право

Фото с сайта Tvkinoradio.ru

Зачастую странные на первый взгляд иски оборачиваются вынесением очень полезных для потребителей вердиктов. Так, например, попытка пронести в кинозал свою еду вскрыла противозаконность целого ряда формулировок правил кинотеатра.

Началось все с того, что сотрудники кинотеатра не пустили зрительницу в зал с бутербродом, приобретенным вне территории учреждения. Огорчившись, гражданка обратилась с жалобой в Роспотребнадзор. Ведомство установило, что кинотеатр допустил нарушение требований закона «О защите прав потребителей». В частности, является незаконным запрет посетителям заходить на территорию кинотеатра с напитками и продуктами питания.

Управление Роспотребнадзора вынесло постановление о привлечении кинотеатра к административной ответственности. Кинотеатр попытался обжаловать в суде акты ведомства, но потерпел неудачу: суд указал, что администрация киновидеозрелищного предприятия вправе не допустить зрителя на просмотр или удалить из зала в случае нарушения общественного порядка и причинения вреда имуществу, коими не является пронос еды и напитков в зал.

Таким образом, действующим законодательством предусматривается всего два основания запрета допуска зрителя в кинозал: нарушение общественного порядка и причинение вреда имуществу кинотеатра. Представляется, что данный прецедент можно распространить и на другие общественные места.



Интересными фактами с нами делится адвокатское бюро «Ковалев, Рязанцев и партнеры»

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